عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220703/رئيس-مجلس-إدارة-سوناطراك-الجزائرية-سنوقع-قريبا-اتفاقيات-لبيع-الغاز-بأسعار-جديدة-مع-إسبانيا-1064571004.html
رئيس مجلس إدارة "سوناطراك" الجزائرية: سنوقع قريبا اتفاقيات لبيع الغاز بأسعار جديدة مع إسبانيا
رئيس مجلس إدارة "سوناطراك" الجزائرية: سنوقع قريبا اتفاقيات لبيع الغاز بأسعار جديدة مع إسبانيا
قال رئيس مجلس إدارة شركة "سوناطراك" الجزائرية توفيق حكار إنه من المرجح أن يتم توقيع اتفاقيات لبيع الغاز بأسعار جديدة مع إسبانيا، مشيرا إلى أن العقود المبرمة... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T11:25+0000
2022-07-03T11:25+0000
اقتصاد
الجزائر
سوناطراك
إسبانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061648650_0:0:3123:1756_1920x0_80_0_0_caa76572cd0b072bf05d0d6fd0d8ddf3.jpg
الجزائر - سبوتنيك. أعلن حكار، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأحد، " أعتقد أننا سنوقع قريبا اتفاقيات لبيع الغاز بأسعار جديدة مع إسبانيا"، مضيفا أن "عقودنا تمنع توجيه غازنا إلى دول أخرى، والاستثناء يتطلب موافقتنا ومقاسمتنا الأرباح".وأشار حكار إلى أن "صادرات المحروقات في نهاية آيار/مايو 2022 بلغ 21,5 مليار دولار أميركي مقابل 12,6 مليار دولار نهاية آيار/مايو لعام 2021".تعمل شركة النفط الجزائرية المملوكة للدولة "سوناطراك" في استخراج ومعالجة ونقل وبيع المحروقات وهي الأكبر ليس فقط في الجزائر، وإنما في القارة الأفريقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/-سوناطراك-الجزائرية-تكتشف-رواسب-هامة-من-الغاز-المكثف-في-حقل-حاسي-الرمل-1064355840.html
الجزائر
إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061648650_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_9608b22953cad0fc4990056c7aabbf8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, الجزائر, سوناطراك, إسبانيا

رئيس مجلس إدارة "سوناطراك" الجزائرية: سنوقع قريبا اتفاقيات لبيع الغاز بأسعار جديدة مع إسبانيا

11:25 GMT 03.07.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الذهاب إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس مجلس إدارة شركة "سوناطراك" الجزائرية توفيق حكار إنه من المرجح أن يتم توقيع اتفاقيات لبيع الغاز بأسعار جديدة مع إسبانيا، مشيرا إلى أن العقود المبرمة تمنع توجيه الغاز الجزائري إلى دول أخرى شريطة موافقة الشركة وتقاسم الأرباح.
الجزائر - سبوتنيك. أعلن حكار، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأحد، " أعتقد أننا سنوقع قريبا اتفاقيات لبيع الغاز بأسعار جديدة مع إسبانيا"، مضيفا أن "عقودنا تمنع توجيه غازنا إلى دول أخرى، والاستثناء يتطلب موافقتنا ومقاسمتنا الأرباح".
وأشار حكار إلى أن "صادرات المحروقات في نهاية آيار/مايو 2022 بلغ 21,5 مليار دولار أميركي مقابل 12,6 مليار دولار نهاية آيار/مايو لعام 2021".
تعمل شركة النفط الجزائرية المملوكة للدولة "سوناطراك" في استخراج ومعالجة ونقل وبيع المحروقات وهي الأكبر ليس فقط في الجزائر، وإنما في القارة الأفريقية.
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
"سوناطراك" الجزائرية تكتشف رواسب "هامة" من الغاز المكثف في حقل حاسي الرمل
28 يونيو, 12:01 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала