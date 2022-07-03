https://arabic.sputniknews.com/20220703/رئيس-مجلس-إدارة-سوناطراك-الجزائرية-سنوقع-قريبا-اتفاقيات-لبيع-الغاز-بأسعار-جديدة-مع-إسبانيا-1064571004.html
رئيس مجلس إدارة "سوناطراك" الجزائرية: سنوقع قريبا اتفاقيات لبيع الغاز بأسعار جديدة مع إسبانيا
رئيس مجلس إدارة "سوناطراك" الجزائرية: سنوقع قريبا اتفاقيات لبيع الغاز بأسعار جديدة مع إسبانيا
قال رئيس مجلس إدارة شركة "سوناطراك" الجزائرية توفيق حكار إنه من المرجح أن يتم توقيع اتفاقيات لبيع الغاز بأسعار جديدة مع إسبانيا، مشيرا إلى أن العقود المبرمة... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T11:25+0000
2022-07-03T11:25+0000
2022-07-03T11:25+0000
اقتصاد
الجزائر
سوناطراك
إسبانيا
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الجزائر - سبوتنيك. أعلن حكار، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأحد، " أعتقد أننا سنوقع قريبا اتفاقيات لبيع الغاز بأسعار جديدة مع إسبانيا"، مضيفا أن "عقودنا تمنع توجيه غازنا إلى دول أخرى، والاستثناء يتطلب موافقتنا ومقاسمتنا الأرباح".وأشار حكار إلى أن "صادرات المحروقات في نهاية آيار/مايو 2022 بلغ 21,5 مليار دولار أميركي مقابل 12,6 مليار دولار نهاية آيار/مايو لعام 2021".تعمل شركة النفط الجزائرية المملوكة للدولة "سوناطراك" في استخراج ومعالجة ونقل وبيع المحروقات وهي الأكبر ليس فقط في الجزائر، وإنما في القارة الأفريقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/-سوناطراك-الجزائرية-تكتشف-رواسب-هامة-من-الغاز-المكثف-في-حقل-حاسي-الرمل-1064355840.html
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اقتصاد, الجزائر, سوناطراك, إسبانيا
رئيس مجلس إدارة "سوناطراك" الجزائرية: سنوقع قريبا اتفاقيات لبيع الغاز بأسعار جديدة مع إسبانيا
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قال رئيس مجلس إدارة شركة "سوناطراك" الجزائرية توفيق حكار إنه من المرجح أن يتم توقيع اتفاقيات لبيع الغاز بأسعار جديدة مع إسبانيا، مشيرا إلى أن العقود المبرمة تمنع توجيه الغاز الجزائري إلى دول أخرى شريطة موافقة الشركة وتقاسم الأرباح.
الجزائر - سبوتنيك. أعلن حكار، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأحد، " أعتقد أننا سنوقع قريبا اتفاقيات لبيع الغاز بأسعار جديدة
مع إسبانيا"، مضيفا أن "عقودنا تمنع توجيه غازنا إلى دول أخرى، والاستثناء يتطلب موافقتنا ومقاسمتنا الأرباح".
وأشار حكار إلى أن "صادرات المحروقات في نهاية آيار/مايو 2022 بلغ 21,5 مليار دولار أميركي مقابل 12,6 مليار دولار نهاية آيار/مايو لعام 2021".
تعمل شركة النفط
الجزائرية المملوكة للدولة "سوناطراك" في استخراج ومعالجة ونقل وبيع المحروقات وهي الأكبر ليس فقط في الجزائر، وإنما في القارة الأفريقية.