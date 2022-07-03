https://arabic.sputniknews.com/20220703/رسالة-من-قادة-الإمارات-إلی-الرئيس-الإيراني-1064584383.html
رسالة من قادة الإمارات إلی الرئيس الإيراني
رسالة من قادة الإمارات إلی الرئيس الإيراني
بعث الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، برقيتي تعزية إلى الرئيس الإيراني إبراهيم... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T15:50+0000
2022-07-03T15:50+0000
2022-07-03T15:56+0000
أخبار إيران
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعث ببرقية تعزية إلى الرئيس إبراهيم رئيسي في ضحايا الزلزال الذي تعرض له جنوب إيران"، متمنيا في برقيته الشفاء العاجل للمصابين.كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ببرقية تعزية مماثلة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين جراء الزلزال.وعبرت وزارة الخارجية الإماراتية، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع طهران في ضحايا الزلزال الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، كما بعثت بتعازيها إلى أهالي وذوي الضحايا في هذه الكارثة المؤلمة، معربة عن وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.وكانت 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 ريختر ضربت مناطق في محافظة هرمزغان جنوبي إيران فجر أمس السبت، تلتها أكثر من 29 هزة أرضية خفيفة حتى الآن. وذكر مسؤولون محليون أن الزلزال أسفر عن سقوط 5 قتلى و49 مصابا.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
رسالة من قادة الإمارات إلی الرئيس الإيراني
15:50 GMT 03.07.2022 (تم التحديث: 15:56 GMT 03.07.2022) تابعنا عبر
بعث الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، برقيتي تعزية إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في ضحايا الزلزال الذي تعرض له جنوب إيران.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعث ببرقية تعزية إلى الرئيس إبراهيم رئيسي في ضحايا الزلزال الذي تعرض له جنوب إيران"، متمنيا في برقيته الشفاء العاجل للمصابين.
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ببرقية تعزية مماثلة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين جراء الزلزال.
وعبرت وزارة الخارجية الإماراتية
، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع طهران في ضحايا الزلزال الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، كما بعثت بتعازيها إلى أهالي وذوي الضحايا في هذه الكارثة
المؤلمة، معربة عن وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وكانت 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 ريختر ضربت مناطق في محافظة هرمزغان جنوبي إيران فجر أمس السبت، تلتها أكثر من 29 هزة أرضية خفيفة حتى الآن. وذكر مسؤولون محليون أن الزلزال أسفر عن سقوط 5 قتلى و49 مصابا.