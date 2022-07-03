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https://arabic.sputniknews.com/20220703/زلزال-بقوة-52-درجة-يضرب-شينجيانغ-بشمال-غربي-الصين-1064561809.html
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شينجيانغ بشمال غربي الصين
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شينجيانغ بشمال غربي الصين
ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة آكتشي في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين عند الساعة 6:02... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T03:53+0000
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الصين
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وقال المركز إنه تم رصد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 40.88 شمالا وخط طول 78.14 درجة شرقا مع وصول عمقه إلى عشرة كيلومترات.ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.في مايو 2008، وقع أقوى زلزال في العقود الأخيرة في الصين وبلغت قوته 8 درجات، في ذلك الوقت توفي 87150 شخصًا أو فُقدوا، وأصيب 374000، وأصبح ملايين الأشخاص بلا مأوى، وتجاوزت الأضرار الاقتصادية تريليون يوان (149.5 مليار دولار).
https://arabic.sputniknews.com/20220620/زلزال-بقوة-59-درجة-يضرب-تايوان-1063887769.html
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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شينجيانغ بشمال غربي الصين

03:53 GMT 03.07.2022
© AP Photo / Zeng Lang/Xinhuaزلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019
زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Zeng Lang/Xinhua
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ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة آكتشي في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين عند الساعة 6:02 صباح اليوم الأحد بتوقيت بكين.
وقال المركز إنه تم رصد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 40.88 شمالا وخط طول 78.14 درجة شرقا مع وصول عمقه إلى عشرة كيلومترات.
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ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.
في مايو 2008، وقع أقوى زلزال في العقود الأخيرة في الصين وبلغت قوته 8 درجات، في ذلك الوقت توفي 87150 شخصًا أو فُقدوا، وأصيب 374000، وأصبح ملايين الأشخاص بلا مأوى، وتجاوزت الأضرار الاقتصادية تريليون يوان (149.5 مليار دولار).
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