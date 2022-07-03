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https://arabic.sputniknews.com/20220703/سفينة-سياح-ضخمة-ترتطم-بجبل-جليدي-مأساة-تيتانيك-كادت-أن-تتكرر-فيديو--1064588295.html
سفينة سياح ضخمة ترتطم بجبل جليدي.. مأساة تيتانيك كادت أن تتكرر... فيديو
سفينة سياح ضخمة ترتطم بجبل جليدي.. مأساة تيتانيك كادت أن تتكرر... فيديو
ارتطمت سفينة "كرويز لاين" النرويجية بجبل جليدي مغمور، الأمر الذي عرضها لأضرار جسيمة جدا، أوقفت رحلتها. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T17:06+0000
2022-07-03T17:06+0000
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وصور مواطنون على متن الرحلة مشاهد مرعبة للحظات ارتطام جسم السفينة بجبل جليدي مغمور في المياه، الأمر الذي تسبب بحدوث مشكلة في جسم السفينة أوقفتها عن إكمال رحلتها.وشبهت وسائل إعلام الحادث باصطدام سفينة "تيتانك" العملاقة بجبل جليدي، لكن لحسن الحظ، السفينة النرويجية، لم تغرق لتصبح ضحية أخرى لهذا النوع من الحوادث، حيث كانت كتلة الجليد صغيرة نسبيا.وتظهر المشاهد اصطدام الجبل المغمور بالجنب السفلي من السفينة الضخمة، حيث أكد أحد الموجودين سماع صوت انفجار قوي، للتحطم قطع ضخمة من الجليد وتضرب السفينة عدة مرات نتيجة التيارات المائية.وأشارت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، إلى أن كتلة الجليد انفصلت عن نهر جليدي أكبر أو جرف جليدي.
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سفينة سياح ضخمة ترتطم بجبل جليدي.. مأساة تيتانيك كادت أن تتكرر... فيديو

17:06 GMT 03.07.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الذهاب إلى بنك الصورجبل جليدي
جبل جليدي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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ارتطمت سفينة "كرويز لاين" النرويجية بجبل جليدي مغمور، الأمر الذي عرضها لأضرار جسيمة جدا، أوقفت رحلتها.
وصور مواطنون على متن الرحلة مشاهد مرعبة للحظات ارتطام جسم السفينة بجبل جليدي مغمور في المياه، الأمر الذي تسبب بحدوث مشكلة في جسم السفينة أوقفتها عن إكمال رحلتها.
وشبهت وسائل إعلام الحادث باصطدام سفينة "تيتانك" العملاقة بجبل جليدي، لكن لحسن الحظ، السفينة النرويجية، لم تغرق لتصبح ضحية أخرى لهذا النوع من الحوادث، حيث كانت كتلة الجليد صغيرة نسبيا.
وتظهر المشاهد اصطدام الجبل المغمور بالجنب السفلي من السفينة الضخمة، حيث أكد أحد الموجودين سماع صوت انفجار قوي، للتحطم قطع ضخمة من الجليد وتضرب السفينة عدة مرات نتيجة التيارات المائية.
وأشارت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، إلى أن كتلة الجليد انفصلت عن نهر جليدي أكبر أو جرف جليدي.
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