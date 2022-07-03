https://arabic.sputniknews.com/20220703/سوناطراك-الجزائرية-نملك-الحق-في-اتخاذ-اللازم-إذا-تم-تحويل-وجهة-الغاز-الجزائري-إلى-بلد-آخر-1064576376.html
سوناطراك الجزائرية: نملك الحق في اتخاذ اللازم إذا تم تحويل وجهة الغاز الجزائري إلى بلد آخر
سوناطراك الجزائرية: نملك الحق في اتخاذ اللازم إذا تم تحويل وجهة الغاز الجزائري إلى بلد آخر
قالت شركة سوناطراك الجزائرية إنها تملك الحق في اتخاذ ما يلزم إذا تم تحويل وجهة الغاز الجزائري المصدر إلى بلد آخر. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T12:50+0000
2022-07-03T12:50+0000
2022-07-03T12:50+0000
الجزائر
سوناطراك
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ووفقا لجريدة النهار الجزائرية، أكد المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أن الغاز الجزائري لم يتم تحويل وجهته إلى مكان غير المكان المعلوم.وقال: "حتى اليوم، لم يتم تحويل وجهة الغاز الجزائري المصدر إلى بلد آخر، وإن تم هذا فسوناطراك تملك كل الحق لاتخاذ الاجراءات اللازمة".ولفت حكار إلى وجود قرار بمراجعة أسعار الغاز مع جميع المتعاملين معها، مشيرا إلى "ارتفاع في أحجام تصدير الغاز عبر خط الأنابيب لإيطاليا مقارنة بإسبانيا".وقال: "لا يمكن مقارنة مشروع خط الغاز العابر للصحراء بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، مع مشروع أخر يجتاز أكثر من 12 دولة”.وعن خصائص المشروع الجزائري وميزاته قال حكار: "مشروع خط الغاز العابر للصحراء مع 12 دولة ستكون التكلفة، وتسعيرة الغاز كبيرة وهذا ما يمنح الأفضلية للمشروع الجزائري".
https://arabic.sputniknews.com/20220624/الرئيس-الجزائري-سوناطراك-تعد-من-الأدوات-القوية-التي-تسمح-للبلاد-بممارسة-سيادتها-الوطنية-1064135235.html
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الجزائر, سوناطراك
سوناطراك الجزائرية: نملك الحق في اتخاذ اللازم إذا تم تحويل وجهة الغاز الجزائري إلى بلد آخر
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قالت شركة سوناطراك الجزائرية إنها تملك الحق في اتخاذ ما يلزم إذا تم تحويل وجهة الغاز الجزائري المصدر إلى بلد آخر.
ووفقا لجريدة النهار
الجزائرية، أكد المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أن الغاز الجزائري لم يتم تحويل وجهته إلى مكان غير المكان المعلوم.
وقال: "حتى اليوم، لم يتم تحويل وجهة الغاز الجزائري المصدر إلى بلد آخر، وإن تم هذا فسوناطراك تملك
كل الحق لاتخاذ الاجراءات اللازمة".
ولفت حكار إلى وجود قرار بمراجعة أسعار الغاز مع جميع المتعاملين معها، مشيرا إلى "ارتفاع في أحجام تصدير الغاز عبر خط الأنابيب لإيطاليا مقارنة بإسبانيا".
وأوضح أن هناك عمل من أجل "تسريع الخطوات، لتشييد خط الغاز العابر للصحراء بين الجزائر والنيجر ونيجيريا".
وقال: "لا يمكن مقارنة مشروع خط الغاز العابر للصحراء بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، مع مشروع أخر يجتاز أكثر من 12 دولة”.
وعن خصائص المشروع الجزائري وميزاته قال حكار: "مشروع خط الغاز
العابر للصحراء مع 12 دولة ستكون التكلفة، وتسعيرة الغاز كبيرة وهذا ما يمنح الأفضلية للمشروع الجزائري".