https://arabic.sputniknews.com/20220703/سوناطراك-الجزائرية-نملك-الحق-في-اتخاذ-اللازم-إذا-تم-تحويل-وجهة-الغاز-الجزائري-إلى-بلد-آخر-1064576376.html

سوناطراك الجزائرية: نملك الحق في اتخاذ اللازم إذا تم تحويل وجهة الغاز الجزائري إلى بلد آخر

سوناطراك الجزائرية: نملك الحق في اتخاذ اللازم إذا تم تحويل وجهة الغاز الجزائري إلى بلد آخر

قالت شركة سوناطراك الجزائرية إنها تملك الحق في اتخاذ ما يلزم إذا تم تحويل وجهة الغاز الجزائري المصدر إلى بلد آخر. 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T12:50+0000

2022-07-03T12:50+0000

2022-07-03T12:50+0000

الجزائر

سوناطراك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104444/68/1044446890_0:66:2436:1436_1920x0_80_0_0_654a30207a09720e32212d31639521a2.jpg

ووفقا لجريدة النهار الجزائرية، أكد المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أن الغاز الجزائري لم يتم تحويل وجهته إلى مكان غير المكان المعلوم.وقال: "حتى اليوم، لم يتم تحويل وجهة الغاز الجزائري المصدر إلى بلد آخر، وإن تم هذا فسوناطراك تملك كل الحق لاتخاذ الاجراءات اللازمة".ولفت حكار إلى وجود قرار بمراجعة أسعار الغاز مع جميع المتعاملين معها، مشيرا إلى "ارتفاع في أحجام تصدير الغاز عبر خط الأنابيب لإيطاليا مقارنة بإسبانيا".وقال: "لا يمكن مقارنة مشروع خط الغاز العابر للصحراء بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، مع مشروع أخر يجتاز أكثر من 12 دولة”.وعن خصائص المشروع الجزائري وميزاته قال حكار: "مشروع خط الغاز العابر للصحراء مع 12 دولة ستكون التكلفة، وتسعيرة الغاز كبيرة وهذا ما يمنح الأفضلية للمشروع الجزائري".

https://arabic.sputniknews.com/20220624/الرئيس-الجزائري-سوناطراك-تعد-من-الأدوات-القوية-التي-تسمح-للبلاد-بممارسة-سيادتها-الوطنية-1064135235.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الجزائر, سوناطراك