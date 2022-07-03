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سياسية أمريكية تصف بايدن بالخائن بسبب أوكرانيا
سياسية أمريكية تصف بايدن بالخائن بسبب أوكرانيا
أكدت عضوة الكونغرس السابقة تولسي غابارد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خان بلاده من أجل مصالح أوكرانيا. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T07:18+0000
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ووفقا لغابارد، سئل بايدن نفس السؤال عدة مرات: "ما هو النهج الحقيقي الذي تنتهجه الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا؟"، لكن الجواب هو نفسه: "يتم اتخاذ القرارات من قبل رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، والولايات المتحدة تتبعه فقط".تساءلت غابارد لماذا ليس الكونغرس؟ ليس رئيس البلاد؟ بل رئيس دولة أجنبية، من هو المسؤول عن مثل هذه المشكلة؟ "مشكلة السياسة الخارجية الهامة التي واجهتها بلادنا على مدى 60 عام".وفقا لها، فإن نقل السيادة الأمريكية إلى رئيس دولة أخرى هو خيانة واضحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/بايدن-لم-يستطع-التمييز-بين-عمدة-كييف-وشقيقه-الملاكم-1064482122.html
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العالم

سياسية أمريكية تصف بايدن بالخائن بسبب أوكرانيا

07:18 GMT 03.07.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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أكدت عضوة الكونغرس السابقة تولسي غابارد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خان بلاده من أجل مصالح أوكرانيا.
ووفقا لغابارد، سئل بايدن نفس السؤال عدة مرات: "ما هو النهج الحقيقي الذي تنتهجه الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا؟"، لكن الجواب هو نفسه: "يتم اتخاذ القرارات من قبل رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، والولايات المتحدة تتبعه فقط".
تساءلت غابارد لماذا ليس الكونغرس؟ ليس رئيس البلاد؟ بل رئيس دولة أجنبية، من هو المسؤول عن مثل هذه المشكلة؟ "مشكلة السياسة الخارجية الهامة التي واجهتها بلادنا على مدى 60 عام".
وفقا لها، فإن نقل السيادة الأمريكية إلى رئيس دولة أخرى هو خيانة واضحة.
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