https://arabic.sputniknews.com/20220703/شولتز-ارتفاع-أسعار-التدفئة-في-ألمانيا-يهدد-بانفجارات-اجتماعية-في-البلاد-1064580836.html
شولتز: ارتفاع أسعار التدفئة في ألمانيا يهدد "بانفجارات اجتماعية" في البلاد
شولتز: ارتفاع أسعار التدفئة في ألمانيا يهدد "بانفجارات اجتماعية" في البلاد
اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتز ارتفاع أسعار التدفئة في ألمانيا بمثابة "المتفجرات الاجتماعية". 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T14:35+0000
2022-07-03T14:35+0000
2022-07-03T14:35+0000
العالم
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104489/78/1044897832_0:154:3014:1849_1920x0_80_0_0_53c4b5e316f5c7468491d1b89e9ad381.jpg
ووفقا لشولتز، ستؤدي الزيادة بمئتي يورو في فواتير التدفئة إلى تراكم مبلغ لن يتمكن كثيرون من الناس تحمله، بحسب موقع " bb-cntv".وقال المستشار في مقابلة مع قناة "إيه آر دي" التلفزيونية "إذا ارتفعت فواتير التدفئة بمقدار 200 يورو، فسيكون هذا مبلغا لا يستطيع كثير من الناس تحمله"، مضيفا أنه سيكون "انفجارا اجتماعيا".وفي هذا الصدد، تعتزم الحكومة الألمانية اتخاذ تدابير لدعم الدولة لشركات الطاقة والمستهلكين، وأشار شولتز إلى أن الحكومة الألمانية تتفاوض مع شركة الطاقة Uniper، التي تواجه صعوبات اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار الغاز.وكان الخبير الاقتصادي ينس إرهارت قد أشار إلى أن قيمة رفض ألمانيا للغاز الروسي تقدر بتريليون يورو. ووفقا له، بسبب فرض عقوبات على روسيا وخطر انخفاض إمدادات الغاز، يمكن أن تتوقع ألمانيا ارتفاع التضخم ومستويات عالية من الديون.كما أعلن ليونارد بيرنباوم، الرئيس التنفيذي لشركة Energy E.ON، أن الحظر المفروض على الغاز الروسي يشكل خطورة على اقتصاد البلاد حيث سيؤثر سلبا على صناعات الصلب والكيماويات.وأوصت الحكومة الألمانية في 2 يوليو/ تموز الشركات بتزويد نفسها بمولدات طاقة طارئة يمكنها توفير الكهرباء لمدة 72 ساعة وسط مخاوف من نقص محتمل في الغاز.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/-4-من-أصل-5-أمريكيين-مصابين-بالسكري-تثقلهم-الديون-لدفع-ثمن-الأنسولين-1064578958.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104489/78/1044897832_173:0:2842:2002_1920x0_80_0_0_f903ad440210c2db7579b111674fa8cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا
شولتز: ارتفاع أسعار التدفئة في ألمانيا يهدد "بانفجارات اجتماعية" في البلاد
تابعنا عبر
اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتز ارتفاع أسعار التدفئة في ألمانيا بمثابة "المتفجرات الاجتماعية".
ووفقا لشولتز، ستؤدي الزيادة بمئتي يورو في فواتير التدفئة إلى تراكم مبلغ لن يتمكن كثيرون من الناس تحمله، بحسب موقع " bb-cntv
".
وقال المستشار في مقابلة مع قناة "إيه آر دي" التلفزيونية "إذا ارتفعت فواتير التدفئة بمقدار 200 يورو، فسيكون هذا مبلغا لا يستطيع كثير من الناس تحمله"، مضيفا أنه سيكون "انفجارا اجتماعيا".
وفي هذا الصدد، تعتزم الحكومة الألمانية اتخاذ تدابير لدعم الدولة لشركات الطاقة والمستهلكين، وأشار شولتز إلى أن الحكومة الألمانية تتفاوض مع شركة الطاقة Uniper، التي تواجه صعوبات اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
وكان الخبير الاقتصادي ينس إرهارت قد أشار إلى أن قيمة رفض ألمانيا للغاز الروسي تقدر بتريليون يورو. ووفقا له، بسبب فرض عقوبات على روسيا وخطر انخفاض إمدادات الغاز، يمكن أن تتوقع ألمانيا ارتفاع التضخم ومستويات عالية من الديون.
وأشار الخبير إلى أن الدول الأوروبية تضر نفسها بالقيود، حيث لن تتمكن ألمانيا من استبدال الوقود خلال السنوات الأربع المقبلة، وستصبح صناعتها أقل قدرة على المنافسة.
كما أعلن ليونارد بيرنباوم، الرئيس التنفيذي لشركة Energy E.ON، أن الحظر المفروض على الغاز الروسي يشكل خطورة على اقتصاد البلاد حيث سيؤثر سلبا على صناعات الصلب والكيماويات.
وأوصت الحكومة الألمانية في 2 يوليو/ تموز الشركات بتزويد نفسها بمولدات طاقة طارئة يمكنها توفير الكهرباء لمدة 72 ساعة وسط مخاوف من نقص محتمل في الغاز.