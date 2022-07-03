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شويغو يبلغ بوتين بتحرير أراضي لوغانسك بالكامل
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220703/شويغو-يبلغ-بوتين-بتحرير-أراضي-لوغانسك-بالكامل-1064568040.html
شويغو يبلغ بوتين بتحرير أراضي لوغانسك بالكامل
شويغو يبلغ بوتين بتحرير أراضي لوغانسك بالكامل
أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T09:44+0000
2022-07-03T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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أبلغ شويغو بوتين أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة للقوات المسلحة الروسية، جنبا إلى جنب مع الوحدات الشعبية التابعة للجيش الشعبي في لوغانسك، تم فرض السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق المجاورة، وأكبرها بيلوغوروفكا ونوفودروزيسك ومالوريازانتسيفو وبيلايا غورا.وأكد شويغو أنه تم إطباق السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك والمدن المجاورة، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة خلال الـ24 الأخيرة 182 كيلومترا مربعا.
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روسيا

شويغو يبلغ بوتين بتحرير أراضي لوغانسك بالكامل

09:44 GMT 03.07.2022 (تم التحديث: 09:53 GMT 03.07.2022)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والرئيس فلاديمير بوتين أثناء حضورهما للمناورات العسكرية في الميدان العسكري "تسوغول" منطقة ما وراء بايكال، 13 سبتمبر 2018
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والرئيس فلاديمير بوتين أثناء حضورهما للمناورات العسكرية في الميدان العسكري تسوغول منطقة ما وراء بايكال، 13 سبتمبر 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل.
أبلغ شويغو بوتين أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة للقوات المسلحة الروسية، جنبا إلى جنب مع الوحدات الشعبية التابعة للجيش الشعبي في لوغانسك، تم فرض السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق المجاورة، وأكبرها بيلوغوروفكا ونوفودروزيسك ومالوريازانتسيفو وبيلايا غورا.
وأكد شويغو أنه تم إطباق السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك والمدن المجاورة، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة خلال الـ24 الأخيرة 182 كيلومترا مربعا.
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