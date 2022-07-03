https://arabic.sputniknews.com/20220703/شويغو-يبلغ-بوتين-بتحرير-أراضي-لوغانسك-بالكامل-1064568040.html
شويغو يبلغ بوتين بتحرير أراضي لوغانسك بالكامل
شويغو يبلغ بوتين بتحرير أراضي لوغانسك بالكامل
أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T09:44+0000
2022-07-03T09:44+0000
2022-07-03T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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أبلغ شويغو بوتين أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة للقوات المسلحة الروسية، جنبا إلى جنب مع الوحدات الشعبية التابعة للجيش الشعبي في لوغانسك، تم فرض السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق المجاورة، وأكبرها بيلوغوروفكا ونوفودروزيسك ومالوريازانتسيفو وبيلايا غورا.وأكد شويغو أنه تم إطباق السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك والمدن المجاورة، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة خلال الـ24 الأخيرة 182 كيلومترا مربعا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
شويغو يبلغ بوتين بتحرير أراضي لوغانسك بالكامل
09:44 GMT 03.07.2022 (تم التحديث: 09:53 GMT 03.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل.
أبلغ شويغو بوتين أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة للقوات المسلحة الروسية، جنبا إلى جنب مع الوحدات الشعبية التابعة للجيش الشعبي في لوغانسك، تم فرض السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق المجاورة، وأكبرها بيلوغوروفكا ونوفودروزيسك ومالوريازانتسيفو وبيلايا غورا.
وأكد شويغو أنه تم إطباق السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك والمدن المجاورة، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة خلال الـ24 الأخيرة 182 كيلومترا مربعا.