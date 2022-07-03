عربي
شويغو يبلغ بوتين بتحرير أراضي لوغانسك بالكامل
https://arabic.sputniknews.com/20220703/صحيفة-بريطانية-الناتو-ينقسم-إلى-ثلاث-معسكرات-بين-صقور-وحمائم-ونعام--1064569148.html
صحيفة بريطانية: الناتو ينقسم إلى ثلاث معسكرات بين "صقور" و"حمائم" و"نعام"
صحيفة بريطانية: الناتو ينقسم إلى ثلاث معسكرات بين "صقور" و"حمائم" و"نعام"
كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن الحرب في أوكرانيا نتجت ليس عن مجرد خلافات بين دول أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بل إلى انقسامات عامودية إلى ثلاث... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T10:24+0000
2022-07-03T10:24+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1064562604_0:62:1256:769_1920x0_80_0_0_2e1a56f6b7b0a0ef080ae9c28e2ada4d.jpg
وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر خاصة عن تشكل ثلاثة معسكرات داخل أروقة الناتو وهي المعسكر المتمثل بالـ"صقور" ومعسكر آخر متمثل بالـ"حمائم" وآخر متمثل بمعسكر الـ"نعام".ووفقا للمصادر، تضم دول الصقور أعضاء في الحلف الذين يعتقدون أنه من الضروري ليس فقط تحقيق عودة سيطرة أوكرانيا على أراضي دونباس وشبه جزيرة القرم، ولكن أيضًا لتوجيه ضربة قوية لروسيا بحيث لا يمكنها في المستقبل توجيه ضربة عسكرية أو تكون تهديدا لأحد من جيرانها".ولم تذكر الصحيفة البلدان التي تصنفها على أنها "صقور"، لكنها ضمن كتلة بلدان مناوئة لروسيا وتتهم موسكو ولديها مخاوف دائمة من روسيا وسياساتها.وقالت الصحيفة: إن "دول معسكر "حمائم" عازمة على تحقيق تسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا وهذه الدول التي ستوافق على انسحاب القوات الروسية إلى مواقعها حتى 24 فبراير، حيث تعتبر هذه الدول أن مثل هذه الصفقة لن تكون عادلة، لكنها عملية".وأشارت الصحيفة إلى أن معسكر دول "النعام" هم الدول الأعضاء في الناتو المهتمين أكثر بمشاكلهم الداخلية وهي دول تدعم وثائق الحلف، لكنها إلى حد كبير "تبحث عن الطريق الأقل للمواجهة".وبحسب الصحيفة يضم هذا المعسكر دولا تقع جنوبي أوروبا، مؤكدة أن عدم وجود اتفاق داخل دول الناتو كان من نواح كثيرة سبب فشل فكرة مثل نشر وحدات صغيرة من قوات الناتو في مدن في غربي أوكرانيا بعيدًا عن خط المواجهة لردع الضربات الصاروخية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1064562604_140:0:1256:837_1920x0_80_0_0_375f16d5930a35066d09b4d5205fedab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

صحيفة بريطانية: الناتو ينقسم إلى ثلاث معسكرات بين "صقور" و"حمائم" و"نعام"

10:24 GMT 03.07.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIقمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش قمة الناتو في مدريد، إسبانيا، 29 يونيو/ حزيران 2022
قمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش قمة الناتو في مدريد، إسبانيا، 29 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن الحرب في أوكرانيا نتجت ليس عن مجرد خلافات بين دول أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بل إلى انقسامات عامودية إلى ثلاث معسكرات مختلفة.
وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر خاصة عن تشكل ثلاثة معسكرات داخل أروقة الناتو وهي المعسكر المتمثل بالـ"صقور" ومعسكر آخر متمثل بالـ"حمائم" وآخر متمثل بمعسكر الـ"نعام".
ووفقا للمصادر، تضم دول الصقور أعضاء في الحلف الذين يعتقدون أنه من الضروري ليس فقط تحقيق عودة سيطرة أوكرانيا على أراضي دونباس وشبه جزيرة القرم، ولكن أيضًا لتوجيه ضربة قوية لروسيا بحيث لا يمكنها في المستقبل توجيه ضربة عسكرية أو تكون تهديدا لأحد من جيرانها".
ولم تذكر الصحيفة البلدان التي تصنفها على أنها "صقور"، لكنها ضمن كتلة بلدان مناوئة لروسيا وتتهم موسكو ولديها مخاوف دائمة من روسيا وسياساتها.
وقالت الصحيفة: إن "دول معسكر "حمائم" عازمة على تحقيق تسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا وهذه الدول التي ستوافق على انسحاب القوات الروسية إلى مواقعها حتى 24 فبراير، حيث تعتبر هذه الدول أن مثل هذه الصفقة لن تكون عادلة، لكنها عملية".
وأشارت الصحيفة إلى أن معسكر دول "النعام" هم الدول الأعضاء في الناتو المهتمين أكثر بمشاكلهم الداخلية وهي دول تدعم وثائق الحلف، لكنها إلى حد كبير "تبحث عن الطريق الأقل للمواجهة".
وبحسب الصحيفة يضم هذا المعسكر دولا تقع جنوبي أوروبا، مؤكدة أن عدم وجود اتفاق داخل دول الناتو كان من نواح كثيرة سبب فشل فكرة مثل نشر وحدات صغيرة من قوات الناتو في مدن في غربي أوكرانيا بعيدًا عن خط المواجهة لردع الضربات الصاروخية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала