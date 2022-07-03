https://arabic.sputniknews.com/20220703/صحيفة-بريطانية-الناتو-ينقسم-إلى-ثلاث-معسكرات-بين-صقور-وحمائم-ونعام--1064569148.html

صحيفة بريطانية: الناتو ينقسم إلى ثلاث معسكرات بين "صقور" و"حمائم" و"نعام"

صحيفة بريطانية: الناتو ينقسم إلى ثلاث معسكرات بين "صقور" و"حمائم" و"نعام"

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن الحرب في أوكرانيا نتجت ليس عن مجرد خلافات بين دول أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بل إلى انقسامات عامودية إلى ثلاث... 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T10:24+0000

2022-07-03T10:24+0000

2022-07-03T10:24+0000

العالم

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وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر خاصة عن تشكل ثلاثة معسكرات داخل أروقة الناتو وهي المعسكر المتمثل بالـ"صقور" ومعسكر آخر متمثل بالـ"حمائم" وآخر متمثل بمعسكر الـ"نعام".ووفقا للمصادر، تضم دول الصقور أعضاء في الحلف الذين يعتقدون أنه من الضروري ليس فقط تحقيق عودة سيطرة أوكرانيا على أراضي دونباس وشبه جزيرة القرم، ولكن أيضًا لتوجيه ضربة قوية لروسيا بحيث لا يمكنها في المستقبل توجيه ضربة عسكرية أو تكون تهديدا لأحد من جيرانها".ولم تذكر الصحيفة البلدان التي تصنفها على أنها "صقور"، لكنها ضمن كتلة بلدان مناوئة لروسيا وتتهم موسكو ولديها مخاوف دائمة من روسيا وسياساتها.وقالت الصحيفة: إن "دول معسكر "حمائم" عازمة على تحقيق تسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا وهذه الدول التي ستوافق على انسحاب القوات الروسية إلى مواقعها حتى 24 فبراير، حيث تعتبر هذه الدول أن مثل هذه الصفقة لن تكون عادلة، لكنها عملية".وأشارت الصحيفة إلى أن معسكر دول "النعام" هم الدول الأعضاء في الناتو المهتمين أكثر بمشاكلهم الداخلية وهي دول تدعم وثائق الحلف، لكنها إلى حد كبير "تبحث عن الطريق الأقل للمواجهة".وبحسب الصحيفة يضم هذا المعسكر دولا تقع جنوبي أوروبا، مؤكدة أن عدم وجود اتفاق داخل دول الناتو كان من نواح كثيرة سبب فشل فكرة مثل نشر وحدات صغيرة من قوات الناتو في مدن في غربي أوكرانيا بعيدًا عن خط المواجهة لردع الضربات الصاروخية.

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العالم