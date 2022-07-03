https://arabic.sputniknews.com/20220703/صحيفة-مانشستر-يونايتد-يرد-على-طلب-كريستيانو-رونالدو-بالرحيل-1064589189.html
صحيفة: مانشستر يونايتد يرد على طلب كريستيانو رونالدو بالرحيل
صحيفة: مانشستر يونايتد يرد على طلب كريستيانو رونالدو بالرحيل
رد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بطريقة غير مباشرة، على طلب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T17:20+0000
2022-07-03T17:20+0000
2022-07-03T17:30+0000
مانشستر يونايتد
أخبار الدوري الإنجليزي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062276902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4cd293b66dbcb9d1d5ceec5ddab9428a.jpg
ذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن "مانشستر أخبر رونالدو بضرورة الوجود في الجولة التحضيرية للموسم الجديد، التي سيقوم بها الفريق هذا الأسبوع".وأشارت الصحيفة إلى أن "مانشستر يونايتد يسافر في فترة إعدادية بتايلاند وأستراليا يوم الجمعة المقبل، تستمر نحو أسبوعين، تحت قيادة المدرب الجديد الهولندي إيريك تين هاج، وتم إخبار رونالدو بأنه موجود ضمن القائمة".وكانت عدة وسائل إعلام قد أفادت أمس السبت، بأن نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو في "توب لاين"، قال لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد، إنه يريد الانتقال، وهو ما سينهي فترته الثانية مع النادي بعد موسم واحد فقط.وذكرت صحيفة التايمز أن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما طلب من مانشستر يونايتد الموافقة على الانتقال إذا حصلوا على عرض معقول.في حين، ذكرت صحيفة أتلتيك أن مانشستر يونايتد لا يخطط للتخلي عن رونالدو، وقالت المصادر لشبكة ESPN الإثنين إنه غير متاح للانتقال وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية.واحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث بحسب مراقبين يعد الموسم المخيب للآمال للنادي هو ما دفع رونالدو إلى السعي للانتقال، حسبما ذكرت صحيفة أتلتيك.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/رونالدو-يطلب-مغادرة-مانشستر-يونايتد-1064570686.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062276902_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b607285d8230b2bf923230a50b589727.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي
صحيفة: مانشستر يونايتد يرد على طلب كريستيانو رونالدو بالرحيل
17:20 GMT 03.07.2022 (تم التحديث: 17:30 GMT 03.07.2022) تابعنا عبر
رد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بطريقة غير مباشرة، على طلب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ذكرت صحيفة ميرور البريطانية
، أن "مانشستر أخبر رونالدو بضرورة الوجود في الجولة التحضيرية للموسم الجديد، التي سيقوم بها الفريق هذا الأسبوع".
وأشارت الصحيفة إلى أن "مانشستر يونايتد يسافر في فترة إعدادية بتايلاند وأستراليا يوم الجمعة المقبل، تستمر نحو أسبوعين، تحت قيادة المدرب الجديد الهولندي إيريك تين هاج، وتم إخبار رونالدو بأنه موجود ضمن القائمة".
وكانت عدة وسائل إعلام قد أفادت أمس السبت، بأن نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو في "توب لاين"، قال لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد، إنه يريد الانتقال
، وهو ما سينهي فترته الثانية مع النادي بعد موسم واحد فقط.
وذكرت صحيفة التايمز أن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما طلب من مانشستر يونايتد الموافقة على الانتقال إذا حصلوا على عرض معقول.
في حين، ذكرت صحيفة أتلتيك أن مانشستر يونايتد لا يخطط للتخلي عن رونالدو، وقالت المصادر لشبكة ESPN الإثنين إنه غير متاح للانتقال وفقا لمجلة "فوربس
" الأمريكية.
واحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث بحسب مراقبين يعد الموسم المخيب للآمال للنادي هو ما دفع رونالدو إلى السعي للانتقال، حسبما ذكرت صحيفة أتلتيك.