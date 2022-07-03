https://arabic.sputniknews.com/20220703/صحيفة-مانشستر-يونايتد-يرد-على-طلب-كريستيانو-رونالدو-بالرحيل-1064589189.html

صحيفة: مانشستر يونايتد يرد على طلب كريستيانو رونالدو بالرحيل

صحيفة: مانشستر يونايتد يرد على طلب كريستيانو رونالدو بالرحيل

رد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بطريقة غير مباشرة، على طلب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T17:20+0000

2022-07-03T17:20+0000

2022-07-03T17:30+0000

مانشستر يونايتد

أخبار الدوري الإنجليزي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062276902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4cd293b66dbcb9d1d5ceec5ddab9428a.jpg

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن "مانشستر أخبر رونالدو بضرورة الوجود في الجولة التحضيرية للموسم الجديد، التي سيقوم بها الفريق هذا الأسبوع".وأشارت الصحيفة إلى أن "مانشستر يونايتد يسافر في فترة إعدادية بتايلاند وأستراليا يوم الجمعة المقبل، تستمر نحو أسبوعين، تحت قيادة المدرب الجديد الهولندي إيريك تين هاج، وتم إخبار رونالدو بأنه موجود ضمن القائمة".وكانت عدة وسائل إعلام قد أفادت أمس السبت، بأن نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو في "توب لاين"، قال لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد، إنه يريد الانتقال، وهو ما سينهي فترته الثانية مع النادي بعد موسم واحد فقط.وذكرت صحيفة التايمز أن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما طلب من مانشستر يونايتد الموافقة على الانتقال إذا حصلوا على عرض معقول.في حين، ذكرت صحيفة أتلتيك أن مانشستر يونايتد لا يخطط للتخلي عن رونالدو، وقالت المصادر لشبكة ESPN الإثنين إنه غير متاح للانتقال وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية.واحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث بحسب مراقبين يعد الموسم المخيب للآمال للنادي هو ما دفع رونالدو إلى السعي للانتقال، حسبما ذكرت صحيفة أتلتيك.

https://arabic.sputniknews.com/20220703/رونالدو-يطلب-مغادرة-مانشستر-يونايتد-1064570686.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي