https://arabic.sputniknews.com/20220703/ضحايا-في-إطلاق-نيران-بالعاصمة-الدنماركية-1064588227.html
إصابات في إطلاق نيران بالعاصمة الدنماركية
إصابات في إطلاق نيران بالعاصمة الدنماركية
وقع عدد من الإصابات في إطلاق نيران بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T16:54+0000
2022-07-03T16:54+0000
2022-07-03T17:27+0000
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وقالت الشرطة إنه تم القبض على شخص يعتقد أن له علاقة بإطلاق النيران، دون الإعلان عن هوية الشخص.وأعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم الأحد، عن وقوع عدد من الإصابات بين زوار أحد المولات في العاصمة كوبنهاغن. ونصحت الشرطة من يتواجدون داخل المول بالانتظار حتى تساعدهم في الخروج من المكان، حيث تواجد أفراد الأمن بكثافة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
إصابات في إطلاق نيران بالعاصمة الدنماركية
16:54 GMT 03.07.2022 (تم التحديث: 17:27 GMT 03.07.2022) تابعنا عبر
وقع عدد من الإصابات في إطلاق نيران بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.
وقالت الشرطة إنه تم القبض على شخص يعتقد أن له علاقة بإطلاق النيران، دون الإعلان عن هوية الشخص.
وأعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم الأحد، عن وقوع عدد من الإصابات بين زوار أحد المولات في العاصمة كوبنهاغن.
ونصحت الشرطة من يتواجدون داخل المول بالانتظار حتى تساعدهم في الخروج من المكان، حيث تواجد أفراد الأمن بكثافة.