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إصابات في إطلاق نيران بالعاصمة الدنماركية
إصابات في إطلاق نيران بالعاصمة الدنماركية
وقع عدد من الإصابات في إطلاق نيران بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T16:54+0000
2022-07-03T17:27+0000
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وقالت الشرطة إنه تم القبض على شخص يعتقد أن له علاقة بإطلاق النيران، دون الإعلان عن هوية الشخص.وأعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم الأحد، عن وقوع عدد من الإصابات بين زوار أحد المولات في العاصمة كوبنهاغن. ونصحت الشرطة من يتواجدون داخل المول بالانتظار حتى تساعدهم في الخروج من المكان، حيث تواجد أفراد الأمن بكثافة.
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إصابات في إطلاق نيران بالعاصمة الدنماركية

16:54 GMT 03.07.2022 (تم التحديث: 17:27 GMT 03.07.2022)
© AFP 2022 / OLAFUR STEINAR GESTSSONإصابات في إطلاق نيران بالعاصمة الدنماركية
إصابات في إطلاق نيران بالعاصمة الدنماركية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AFP 2022 / OLAFUR STEINAR GESTSSON
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وقع عدد من الإصابات في إطلاق نيران بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.
وقالت الشرطة إنه تم القبض على شخص يعتقد أن له علاقة بإطلاق النيران، دون الإعلان عن هوية الشخص.
وأعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم الأحد، عن وقوع عدد من الإصابات بين زوار أحد المولات في العاصمة كوبنهاغن.
ونصحت الشرطة من يتواجدون داخل المول بالانتظار حتى تساعدهم في الخروج من المكان، حيث تواجد أفراد الأمن بكثافة.
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