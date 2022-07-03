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https://arabic.sputniknews.com/20220703/عبد-اللهيان-ردا-على-رسالة-الكاظمي-إيران-ترحب-بالتطبيع-مع-السعودية-1064566963.html
عبد اللهيان ردا على رسالة الكاظمي: إيران ترحب بالتطبيع مع السعودية
عبد اللهيان ردا على رسالة الكاظمي: إيران ترحب بالتطبيع مع السعودية
قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إن إيران ترحب بإعادة فتح السفارات وبدء المفاوضات ‏مع السعودية.‏ 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T09:32+0000
2022-07-03T09:32+0000
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جاء ذلك خلال لقاء عقده عبد اللهيان مع مجموعات فلسطينية في دمشق، اليوم الأحد، ردا على رسالة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وفقا وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الأسبوع الماضي إن الهدف من زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإيران، هو إحياء المحادثات السعودية – الإيرانية.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الجانب السعودي مستعد لمواصلة المحادثات على المستوى الدبلوماسي في بغداد.وبين أن رئيس الوزراء العراقي نقل نقاطا من الرياض بشأن المحادثات الثنائية مع طهران.وذكر مصدر أن المحادثات التي أجراها الكاظمي في البلدين "تمثل خارطة طريق لإصلاح العلاقات والعودة إلى المسار الصحيح لتعزيز العلاقات الثنائية" بين السعودية وإيران اللتين تدعمان الأطراف المتنافسة في مناطق الصراع في أنحاء المنطقة.يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران مقطوعة منذ ست سنوات، جاء ذلك بعد أن هاجم متظاهرون إيرانيون مقر البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، وذلك على خلفية إعدام المملكة لرجل الدين الشيعي نمر النمر، لترد الرياض بقطع العلاقات مع طهران.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/مسؤول-عراقي-الاجتماع-المقبل-بين-السعودية-وإيران-سيعقد-على-مستوى-دبلوماسي-1064528881.html
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إيران, السعودية, العالم, العالم العربي

عبد اللهيان ردا على رسالة الكاظمي: إيران ترحب بالتطبيع مع السعودية

09:32 GMT 03.07.2022
© AFP 2022 / APحرب بين إيران والسعودية
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
حرب بين إيران والسعودية
© AFP 2022 / AP
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قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إن إيران ترحب بإعادة فتح السفارات وبدء المفاوضات ‏مع السعودية.‏
جاء ذلك خلال لقاء عقده عبد اللهيان مع مجموعات فلسطينية في دمشق، اليوم الأحد، ردا على رسالة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وفقا وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الأسبوع الماضي إن الهدف من زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإيران، هو إحياء المحادثات السعودية – الإيرانية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الجانب السعودي مستعد لمواصلة المحادثات على المستوى الدبلوماسي في بغداد.
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
مسؤول عراقي: الاجتماع المقبل بين السعودية وإيران سيعقد على مستوى دبلوماسي
أمس, 09:44 GMT
وبين أن رئيس الوزراء العراقي نقل نقاطا من الرياض بشأن المحادثات الثنائية مع طهران.
وذكر مصدر أن المحادثات التي أجراها الكاظمي في البلدين "تمثل خارطة طريق لإصلاح العلاقات والعودة إلى المسار الصحيح لتعزيز العلاقات الثنائية" بين السعودية وإيران اللتين تدعمان الأطراف المتنافسة في مناطق الصراع في أنحاء المنطقة.
يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران مقطوعة منذ ست سنوات، جاء ذلك بعد أن هاجم متظاهرون إيرانيون مقر البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، وذلك على خلفية إعدام المملكة لرجل الدين الشيعي نمر النمر، لترد الرياض بقطع العلاقات مع طهران.
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