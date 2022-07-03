https://arabic.sputniknews.com/20220703/عبد-اللهيان-وقوفنا-بجانب-الشعب-الفلسطيني-واجب-أخلاقي-وديني-1064581590.html

عبد اللهيان: وقوفنا بجانب الشعب الفلسطيني واجب أخلاقي وديني

عبد اللهيان: وقوفنا بجانب الشعب الفلسطيني واجب أخلاقي وديني

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن الكيان الصهيوني الآن في أسوأ ظروفه الأمنية والسياسية. 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T14:53+0000

2022-07-03T14:53+0000

2022-07-03T14:53+0000

إيران

أخبار سوريا اليوم

أخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063480243_0:0:2106:1185_1920x0_80_0_0_2f36834504bd012138c021927959e0a3.jpg

أفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال لقائه قادة الفصائل الفلسطينية في العاصمة السورية، دمشق، مساء أمس السبت.وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "البعض يوهمون أنفسهم بأنهم سيتمكنون من حل مشاكلهم الداخلية عبر تطبيع العلاقات مع الكيان، وهؤلاء مخطئون بالتأكيد".وشدد عبد اللهيان على أن القضية الفلسطينية لا تزال أولوية، وإسرائيل الآن في أسوأ أوضاعها من الناحية الأمنية والسياسية، مشيرا إلى أن الإسرائيليين كذبوا حينما ادعوا أن "إيران تحاول من خلال إرسال بعض القوات الأمنية اختطاف سياح إسرائيليين في تركيا".وقال وزير الخارجية الإيراني: "أوضحت الموضوع في زيارتي الأخيرة إلى تركيا، لا يوجد أي إيراني بين المعتقلين، وهذه كذبة صهيونية، ولقد انتقمنا من أعمالهم العدائية داخل الكيان الصهيوني متى أردنا ذلك".وأضاف أن تجربة العقود السبعة الماضية أثبتت أن "الحل الأساسي لاحتلال فلسطين يكمن فقط في طريق المقاومة والمقاومة والمقاومة"، مجددا دعم بلاده للشعب الفلسطيني، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل قوتها، حتى تحقيق أهدافه، معتبرا ذلك واجب على إيران، أخلاقيا ودينيا.ويشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني قد وصل إلى سوريا، أمس السبت، لمناقشة وتبادل الآراء مع كبار المسؤولين السوريين، وكان في استقباله نظيره السوري، فيصل المقداد.وفي وقت متأخر من مساء السبت، التقى عبد اللهيان الرئيس بشار الأسد، ومعه المقداد.

https://arabic.sputniknews.com/20220702/في-لقائه-مع-الأسد-عبد-اللهيان-لا-حقيقة-لادعاء-الغربيين-بشأن-جهودهم-لتعزيز-الاستقرار-في-سوريا-1064552415.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم العربي