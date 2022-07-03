https://arabic.sputniknews.com/20220703/عبير-موسي-سنسترجع-تونس-مهما-كانت-قوة-الحاكم-وجبروته-1064581718.html
عبير موسي: سنسترجع تونس مهما كانت قوة الحاكم وجبروته
عبير موسي: سنسترجع تونس مهما كانت قوة الحاكم وجبروته
قالت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" في تونس، عبير موسي، إن مخطط "باعة الوطن" لن يمر. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T14:56+0000
2022-07-03T14:56+0000
2022-07-03T14:56+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب ما جاء في موقع إذاعة نسمة التونسي، اليوم الأحد، قالت موسي إنهم في تونس لن يرضخوا لمخطط "نناضل ضده بكل بسالة". وتابعت عبير موسي "سنسترجع تونس مهما كانت قوى وجبروت الحاكم".
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
عبير موسي: سنسترجع تونس مهما كانت قوة الحاكم وجبروته
تابعنا عبر
قالت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" في تونس، عبير موسي، إن مخطط "باعة الوطن" لن يمر.
وحسب ما جاء في موقع إذاعة نسمة التونسي
، اليوم الأحد، قالت موسي إنهم في تونس لن يرضخوا لمخطط "نناضل ضده بكل بسالة".
وتابعت عبير موسي "سنسترجع تونس مهما كانت قوى وجبروت الحاكم".