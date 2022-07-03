عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220703/عبير-موسي-سنسترجع-تونس-مهما-كانت-قوة-الحاكم-وجبروته-1064581718.html
عبير موسي: سنسترجع تونس مهما كانت قوة الحاكم وجبروته
عبير موسي: سنسترجع تونس مهما كانت قوة الحاكم وجبروته
قالت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" في تونس، عبير موسي، إن مخطط "باعة الوطن" لن يمر. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T14:56+0000
2022-07-03T14:56+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1049392390_32:0:1170:640_1920x0_80_0_0_969c6e9f93b732dd7d1922c44846e64e.png
وحسب ما جاء في موقع إذاعة نسمة التونسي، اليوم الأحد، قالت موسي إنهم في تونس لن يرضخوا لمخطط "نناضل ضده بكل بسالة". وتابعت عبير موسي "سنسترجع تونس مهما كانت قوى وجبروت الحاكم".
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1049392390_174:0:1027:640_1920x0_80_0_0_6f948a3f5d09c0351b5ca4f7cd8748d0.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

عبير موسي: سنسترجع تونس مهما كانت قوة الحاكم وجبروته

14:56 GMT 03.07.2022
© Photo / Abeer Musaعبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر في تونس
عبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Photo / Abeer Musa
تابعنا عبرTelegram
قالت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" في تونس، عبير موسي، إن مخطط "باعة الوطن" لن يمر.
وحسب ما جاء في موقع إذاعة نسمة التونسي، اليوم الأحد، قالت موسي إنهم في تونس لن يرضخوا لمخطط "نناضل ضده بكل بسالة".
وتابعت عبير موسي "سنسترجع تونس مهما كانت قوى وجبروت الحاكم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала