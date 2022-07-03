علماء: حشرة القطب الجنوبي الوحيدة القادرة على التجمد ستنقرض هذا الشتاء... صور وفيديو
© AP Photo / Julio Cortez اجتياح المليارات من حشرة السيكادا، تعرف أيضا بحشرة "الزيز"، أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية، 21 مايو 2021
© AP Photo / Julio Cortez
على مدى عشرات ملايين السنين طورت حشرة واحدة على كوكب الأرض قدرة فريدة مكنتها من العيش في ظروف قاسية جدا ومتجمدة في فصلي الصيف والشتاء في القطب الجنوبي، لكن هذه الحشرة قد تنقرض في الشتاء المقبل.
طورت حشرة "Belgica Antarctica" التي تعرف عربيا باسم "بلجيكية القطب الجنوبي"، وهي نوع من الذباب الصغير بلا أجنحة، قدرة فريدة على البقاء في ظروف القطب الجنوبي القاسية، وهي الحشرة الوحيدة التي يمكنها البقاء على قيد الحياة على مدار العام في القارة القطبية الجنوبية، لذلك اعتبرت علميا أنها الحشرة الأصلية الوحيدة في القارة.
وأظهرت تجارب معملية جديدة أجراها فريق باحثين من أمريكا وبريطانيا وجنوب أفريقيا أن فصول الشتاء الأكثر دفئا في القطب الجنوبي أثرت بشكل كبير على تحركات هذه الحشرات ومخازن الطاقة لديها، مما يهدد فرصها في رؤية صيف آخر جديد على وجه الأرض.
وعلى الرغم من صغر حجم هذه الحشرة، إلا أنها تعتبر علميا "أكبر حيوان بري بحت موطنه القارة القطبية الجنوبية"، أي أن منشأها الأول كان في القارة الجنوبية ولم تأت إليها كباقي الحيوانات.
This is a pair of #Antarctica’s largest endemic fully terrestrial animal - the humble Antarctic midge (Belgica antarctica)! The flightless, <1cm. long, and the only known #insect native to the southernmost continent, is remarkably built to withstand extreme conditions. pic.twitter.com/JhBPoPAP4z— Wildlife Conservation Trust (India) (@WCT_India) December 29, 2020
وطورت هذه الحشرة الغريبة استراتيجية ذكية لتجنب الموت الناتج عن التجمد وتحمل فصل الشتاء القارس، حيث تقوم بتجفيف نفسها من الماء بشكل تدريجي بهدف منع تحول ذرات المياه في داخلها إلى بلورات جليد الأمر الذي يسبب تلفا للأنسجة.
The star of our research show: the Antarctic midge (Belgica antarctica) — the only endemic insect on the continent — at seriously high densities. pic.twitter.com/3y319kBod3— Scott Hotaling (@MtnScience) February 25, 2020
وتجفف الذبابة نفسها ببطء، لتصبح في ظروف مناسبة، وتستطيع البقاء إلى الصيف الجديد (الموسم القادم) بعد فقدانها ثلاثة أرباع المياه في جسمها.
وتعتمد عملية عودة الرطوبة إلى هذه الحشرات إلى حد كبير على الرطوبة التي تمتصها من الهواء أو التي تنتج عن الماء السائل، مما يجعها حساسة جدا للتغييرات الصغيرة في الظروف البيئية.
ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل مطرد بما يصل إلى نصف درجة لكل عقد في القطب الجنوبي، يمكن لهذه الظروف أن تتغير.
At up to only six millimetres long, it may surprise you that Belgica antarctica is Antarctica's largest land animal.— Natural History Museum (@NHM_London) January 10, 2022
These midges may be tiny, but they are also incredibly tough! pic.twitter.com/rBJmrUODRR
وحذر الباحثون في دراستهم، التي نشرت في مجلة "sciencealert" العلمية، من أن هذه التغيرات قد تسبب خللا جسما في دورة حياة هذه الحشرات الفريدة، الأمر الذي قد يتسبب بانقراضها على شكل "ضربة" تقضي على المجموعات بشكل كامل.
ومع موجات الحرارة القياسية التي تظهر في القطبين نتيجة الاحترار، يمكن أن تصبح الحشرة الوحيدة التي تعتبر القارة القطبية الجنوبية موطنها الأصلي، ضحية أخرى لمناخنا سريع التغير.