https://arabic.sputniknews.com/20220703/قمر-صناعي-أمريكي-استطلع-بيلغورود-قبل-قصفها-من-جانب-قوات-كييف-بأيام--1064571743.html
قمر صناعي أمريكي استطلع بيلغورود قبل قصفها من جانب قوات كييف بأيام
قمر صناعي أمريكي استطلع بيلغورود قبل قصفها من جانب قوات كييف بأيام
كشف مراسل وكالة "سبوتنيك" أن القمر الصناعي الأمريكي "جيو آي-1" التابع لشركة "ماكسار" الأمريكية قد استطلع مدينة بيلغورود قبل ثلاثة أيام من تعرضها لقصف بالصواريخ... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T11:28+0000
2022-07-03T11:28+0000
2022-07-03T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. والتقط القمر الصناعي الأمريكي صورا لمدينة بيلغورود في 30 حزيران/يونيو الماضي، كما التقط القمران الصناعيان الأمريكيان "وورلد فيو-2" و"وورلد فيو-3" صورا لمقاطعة بيلغورود أيام 20 و22 و27 حزيران/يونيو.أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد، أن عدد ضحايا القصف الذي شنته قوات كييف على مدينة بيلغورود ارتفع إلى 4 قتلى، هم مواطن روسي و3 مواطنين أوكرانيين.يذكر أن المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين: قال في وقت سابق إن "مشغلي الأقمار الصناعية الغربيين الخاصين بينهن شركة "ماكسار" المتعاونة مع البنتاغون يقومون بإنشاء بيانات لحلف الناتو، والتي يتم نقلها بعد ذلك إلى الجيش الأوكراني".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/ارتفاع-عدد-ضحايا-القصف-الأوكراني-على-بيلغورود-الروسية-إلى-4-قتلى-بينهم-3-أوكرانيين-1064569259.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, القوات الأوكرانية
قمر صناعي أمريكي استطلع بيلغورود قبل قصفها من جانب قوات كييف بأيام
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كشف مراسل وكالة "سبوتنيك" أن القمر الصناعي الأمريكي "جيو آي-1" التابع لشركة "ماكسار" الأمريكية قد استطلع مدينة بيلغورود قبل ثلاثة أيام من تعرضها لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة من جانب قوات كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
موسكو - سبوتنيك. والتقط القمر الصناعي الأمريكي
صورا لمدينة بيلغورود في 30 حزيران/يونيو الماضي، كما التقط القمران الصناعيان الأمريكيان "وورلد فيو-2" و"وورلد فيو-3" صورا لمقاطعة بيلغورود أيام 20 و22 و27 حزيران/يونيو.
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد، أن عدد ضحايا القصف الذي شنته قوات كييف على مدينة بيلغورود ارتفع إلى 4 قتلى، هم مواطن روسي و3 مواطنين أوكرانيين.
يذكر أن المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين: قال في وقت سابق إن "مشغلي الأقمار الصناعية الغربيين الخاصين بينهن شركة "ماكسار" المتعاونة مع البنتاغون يقومون بإنشاء بيانات لحلف الناتو، والتي يتم نقلها بعد ذلك إلى الجيش الأوكراني".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.