https://arabic.sputniknews.com/20220703/كاف-يقرر-تأجيل-كأس-أمم-إفريقيا-كوت-ديفوار-2023-ويعلن-الموعد-الجديد-1064582183.html
"كاف" يقرر تأجيل كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 ويعلن الموعد الجديد
"كاف" يقرر تأجيل كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 ويعلن الموعد الجديد
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأحد، عن تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي من المفترض أن تقام في يونيو/ حزيران المقبل في كوت... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
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2022-07-03T15:03+0000
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وحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، قال رئيس كاف باتريس موتسيبي، خلال كونجرس الاتحاد الإفريقي في المغرب، إن "بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 ستقام خلال شهري يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط 2024".ووفقا للمكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، فقد "تم تأجيل النسخة المقبلة من أمم إفريقيا بسبب غزارة الأمطار هذا العام، والتي زادت مخاوف الاتحاد من تكرار الموقف العام المقبل، فتم استبعاد إقامتها صيفا.وما تزال تصفيات كأس أمم إفريقيا جارية في الوقت الحالي وستعود في معسكر سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول المقبلين وكذلك مارس/ آذار 2023 ولكن ربما هذا التأجيل يجعل كاف يرحل بعض الجولات للعام المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/-الكاف-يستبعد-كينيا-وزيمبابوي-من-تصفيات-كأس-أمم-إفريقيا-2023-1062646473.html
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أخبار العالم الآن
"كاف" يقرر تأجيل كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 ويعلن الموعد الجديد
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأحد، عن تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي من المفترض أن تقام في يونيو/ حزيران المقبل في كوت ديفوار.
وحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، قال رئيس كاف باتريس موتسيبي، خلال كونجرس الاتحاد الإفريقي في المغرب، إن "بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 ستقام خلال شهري يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط 2024".
ووفقا للمكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، فقد "تم تأجيل النسخة المقبلة من أمم إفريقيا بسبب غزارة الأمطار هذا العام، والتي زادت مخاوف الاتحاد من تكرار الموقف العام المقبل، فتم استبعاد إقامتها صيفا.
وما تزال تصفيات كأس أمم إفريقيا جارية في الوقت الحالي وستعود في معسكر سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول المقبلين وكذلك مارس/ آذار 2023 ولكن ربما هذا التأجيل يجعل كاف يرحل بعض الجولات للعام المقبل.