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https://arabic.sputniknews.com/20220703/كاميرا-المراقبة-تضع-قائد-القطار-الكهربائي-في-موقف-مفاجئ-مع-الرئيس-المصري-فيديو-1064569942.html
كاميرا المراقبة تضع قائد القطار الكهربائي في موقف مفاجئ مع الرئيس المصري... فيديو
كاميرا المراقبة تضع قائد القطار الكهربائي في موقف مفاجئ مع الرئيس المصري... فيديو
تعرض قائد القطار الكهربائي الذي كان بداخله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه، اليوم الأحد، لموقف مفاجئ وطريف لم يكن متوقعا. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T10:46+0000
2022-07-03T10:46+0000
مصر
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وكان السيسي يتفقد مع وزير النقل كامل الوزير، وزير النقل، إحدى العربات، كابينة قيادة أحد القطارات.وداخل كابينة القيادة شرح الوزير للرئيس المصري أن هناك كاميرا مثبتة خلف قائد القطار، حتى تصور تصرفاته وإذا ترك العربة أو دخن السجائر داخلها؛ لأنه أمر ممنوع.وأثناء الشرح، مازح الرئيس السيسي، قائد القطار الكهربائي، وهو يربت على كتفه ضاحكا: "أنت بتدخن"، ليجيبه: "لا يافندم".وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، محطة عدلي منصور المركزية، أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، والقطار الكهربائي.ويمر القطار بـ 19 محطة، وينقل مليون راكب يوميًا في المرحلة الحالية.ويضم الخط الحالي 22 قطارًا، كل قطار عبارة عن 6 عربات، قائلًا إن زمن التقاطر 2.5 دقيقة، كما أن القطار يخدم المدن الجديدة كالعبور والشروق والمستقبل والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة.ويربط القطار الكهربائي الخفيف مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ويؤدي إلى وفر في الوقود قيمته 1.7 مليار جنيه سنويا.ويبلغ سعر التذكرة لـ3 محطات 15 جنيه، وسعر التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيه، وسعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيه، وسعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيه.
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مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار مصر الآن, العالم العربي

كاميرا المراقبة تضع قائد القطار الكهربائي في موقف مفاجئ مع الرئيس المصري... فيديو

10:46 GMT 03.07.2022
© AP Photo / Vasily Fedosenkoالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Vasily Fedosenko
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تعرض قائد القطار الكهربائي الذي كان بداخله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه، اليوم الأحد، لموقف مفاجئ وطريف لم يكن متوقعا.
وكان السيسي يتفقد مع وزير النقل كامل الوزير، وزير النقل، إحدى العربات، كابينة قيادة أحد القطارات.
وداخل كابينة القيادة شرح الوزير للرئيس المصري أن هناك كاميرا مثبتة خلف قائد القطار، حتى تصور تصرفاته وإذا ترك العربة أو دخن السجائر داخلها؛ لأنه أمر ممنوع.
وأثناء الشرح، مازح الرئيس السيسي، قائد القطار الكهربائي، وهو يربت على كتفه ضاحكا: "أنت بتدخن"، ليجيبه: "لا يافندم".
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، محطة عدلي منصور المركزية، أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، والقطار الكهربائي.
ويمر القطار بـ 19 محطة، وينقل مليون راكب يوميًا في المرحلة الحالية.
ويضم الخط الحالي 22 قطارًا، كل قطار عبارة عن 6 عربات، قائلًا إن زمن التقاطر 2.5 دقيقة، كما أن القطار يخدم المدن الجديدة كالعبور والشروق والمستقبل والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة.
ويربط القطار الكهربائي الخفيف مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ويؤدي إلى وفر في الوقود قيمته 1.7 مليار جنيه سنويا.
ويبلغ سعر التذكرة لـ3 محطات 15 جنيه، وسعر التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيه، وسعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيه، وسعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيه.
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