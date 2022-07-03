https://arabic.sputniknews.com/20220703/كوريا-الشمالية-تحذر-من-حرب-نووية-في-أوروبا-والمحيط-الهادئ-بسبب-تحركات-أمريكا-العسكرية-المتهورة-1064562768.html

كوريا الشمالية تحذر من حرب نووية في أوروبا والمحيط الهادئ بسبب "تحركات أمريكا ‏العسكرية المتهورة"

كوريا الشمالية تحذر من حرب نووية في أوروبا والمحيط الهادئ بسبب "تحركات أمريكا ‏العسكرية المتهورة"

حذرت كوريا الشمالية من اندلاع حرب نووية مفاجئة في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بسبب ‏تحركات أمريكا العسكرية، التي وصفتها بـ"المتهورة".‏ 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T06:27+0000

2022-07-03T06:27+0000

2022-07-03T06:27+0000

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جاء ذلك خلال انتقاد وزارة الخارجية في بيونغ يانغ، لكل من كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان، اليوم الأحد، لتحركهم لتعزيز التعاون الأمني ​​الثلاثي، الذي سلطوا الضوء عليه في قمة جماعية نادرة لرؤسائهم الأسبوع الماضي، وفقا وكالة "يونهاب" الكورية.كما أدانت خارجية كوريا الشمالية بشدة المناقشات حول التدريبات العسكرية الثلاثية التي أجراها رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، مع نظيريه الأمريكي والياباني، جو بايدن وفوميو كيشيدا، على هامش قمة "الناتو" في إسبانيا.ونقل عن متحدث باسم وزارة خارجية بيونغ يانغ، لم يذكر اسمه: "تثبت قمة "الناتو" الأخيرة بشكل أكثر وضوحا أن أمريكا تسعى إلى خطة لاحتواء روسيا والصين في نفس الوقت من خلال تحقيق "عسكرة" أوروبا وتشكيل تحالف عسكري مثل الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والحفاظ على التحالف العسكري الثلاثي لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان كوسيلة مهمة لتجسيد الخطة".أضاف أنه "بسبب "التحركات العسكرية المتهورة للولايات المتحدة والقوات التابعة لها"، أصبح السلام والأمن العالميان في "الحالة الأكثر خطورة بعد نهاية الحرب الباردة"، إذ قد تندلع حرب نووية مفاجئة في وقت واحد في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".وتابع المسؤول مشددا على أن كوريا الشمالية ستدافع "بشكل موثوق" عن سيادة ومصالح البلاد، وستؤدي "واجبها المسؤول" لضمان السلام والأمن في المنطقة.وأمام القمة، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن اليابان تعتزم رفع مستوى شراكتها مع الناتو بشكل كبير بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لأن أمن أوروبا لا ينفصل عن أمن آسيا، مشيدا بمشاركة التحالف الغربي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وحضر كيشيدا قمة منظمة حلف شمال الأطلسي في إسبانيا كأول زعيم ياباني يفعل ذلك، مما يسلط الضوء على اتساع نطاق تحالف يواجه تحديات تمثلها روسيا والصين.وقال رئيس الوزراء الياباني إن بلاده تسعى لتحديث وثيقة الشراكة الخاصة بها مع "الناتو" لتعزيز التعاون في مجالات مثل الأمن السيبراني والبحري، وتخطط لتعزيز دفاعاتها على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير للتعامل مع التهديدات الأمنية المتزايدة، بما في ذلك تلك التي تسببها الصين وتعزيزها لقوتها العسكرية.

https://arabic.sputniknews.com/20220630/كوريا-الشمالية-ترفض-مساعدات-أمريكا-الإنسانية-وتعتبرها-مخططا-لتحقيق-غرض-سياسي-كريه-1064472491.html

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