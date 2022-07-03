https://arabic.sputniknews.com/20220703/كيف-تتعامل-مع-لسعة-قنديل-البحر-وما-هو-الممنوع-بتاتا؟-1064583857.html

كيف تتعامل مع "لسعة" قنديل البحر وما هو الممنوع بتاتا؟

كيف تتعامل مع "لسعة" قنديل البحر وما هو الممنوع بتاتا؟

تسبب قناديل البحر إزعاجا كبيرا للكثيرين من المصطافين، ورغم أن معظمها ليس ساما، إلا أن بعضها يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بالجسم. 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T15:33+0000

2022-07-03T15:33+0000

2022-07-03T15:33+0000

الصحة

منوعات

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ووفقا للتقارير فإن الملايين من قناديل البحر تصل خلال الأيام المقبلة إلى العديد من الشواطئ العربية لاسيما على البحر المتوسط مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الطحالب، وتغادر في أوائل أغسطس/آب.هذه الحقيقة تعني أن معظمنا سيقابل قناديل البحر أثناء قضاء الوقت على الشاطئ، وهذا يعني أيضا أنه يجب علينا معرفة ما يجب القيام به عند التعرض للسع، لأن التعامل غير السليم مع لسعة قنديل البحر قد يؤدي إلى تفاقم حالة الإصابة، بحسب healthy.walla.تحتوي أذرع قنديل البحر على عشرات الآلاف من خلايا السم الشائكة المجهرية يتم حقنها في جسد الفريسة عن طريق لوامس طويلة، وبعد لسعة قنديل البحر، تظهر بقع حمراء تشبه الحروق على الجلد، ونشعر بألم الحرق.والسم الموجود في أذرع قنديل البحر يمكن أن يسبب حروقا واحمرارا وطفحا جلديا وحتى بثورا، وفي حالات نادرة جدا قد تكون هناك آثار أكثر خطورة يمكن أن تؤدي إلى ظروف مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب.أفضل علاج هو ببساطة منع اللسع مسبقا. إذا كان قنديل البحر في المنطقة - كن أكثر حذرا. إذا لاحظت وجود قناديل البحر الميتة على الشاطئ، فربما يعني ذلك وجود المزيد منها في البحر. بالنسبة لراكبي الأمواج، يوصى باستخدام ملابس غطس كاملة - لتغطية أكبر قدر ممكن من سطح الجسم.ولكن ماذا لو تعرضت للسع؟ بعد إزالة بقايا قنديل البحر، يجب شطف المنطقة بمياه البحر المالحة، وبعد ذلك يجب غسل المنطقة لدقائق طويلة تحت تيار من الماء العادي.لا تلمس البقايا بيديك بأي شكل من الأشكال أو تزيلها بورق أو منشفة، لأن فرك منطقة اللسع يمكن أن يجعل السم يخترق الجلد ويزيد من عمق اللدغة.العلاج الموصى به هو الكريمات الطبيعية ذات الأصل النباتي، مثل المستحضرات التي تحتوي على الصبار.الكريمات التي تحتوي على الصبار تبرد وتهدئ المنطقة وتجعل حرقها أسهل. كما يمكن أن تساعد المستحضرات التي تحتوي على الآذريون (نبات القطيفة).نبات الآذريون له تأثير مهدئ ويساعد على الشفاء سريعا، لكن من المهم أن تعرف أنه لا ينبغي استخدام المراهم للجروح المفتوحة.المستحضرات المحتوية على البابونج لها أيضا ميزة خاصة في لسعات قنديل البحر.بشكل عام، المنتجات المخصصة لعلاج لدغات البعوض وحروق الشمس ستكون مفيدة أيضا في علاج لسعات قنديل البحر، فهي تهدئ الجلد الأحمر والمتهيج، وتبرد المنطقة وتزيل الألم.متى يجب أن تطلب المساعدة الطبية؟بشكل عام، يمكن علاج معظم اللسعات الخفيفة بالعلاجات المنزلية وليس هناك حاجة لمزيد من العناية الطبية. في حالة تلف مناطق واسعة من الجلد، يوصى بالاتصال بالمستشفى للحصول على مزيد من العلاج. في حالة اللسع أو الحرق في العين أو بالقرب منها، اطلب المساعدة الطبية على الفور.إذا أصيب الضحية برد فعل تحسسي حاد يسبب ضيقا في الشعب الهوائية، وتورما في الحلق، وصعوبة في التنفس، ومرضا وضعفا كبيرا - اتصل بوحدة العناية المركزة على الفور. في حالة الألم الذي لا يطاق، فمن الأفضل بالتأكيد طلب العلاج الطبي.متى تصبح اللسعات مهددة للحياة؟إذا ظهرت أعراض الحروق بعد قنديل البحر مثل الحمى والتعب غير الطبيعي وآلام العضلات، فاستشر الطبيب.تتطلب الأعراض مثل صعوبة التنفس وتورم الحلق والتورم غير المعتاد وأي رد فعل تحسسي آخر حال التعرض لقنديل البحر الوصول الفوري إلى مستشفى أو عيادة طوارئ.لذلك، في هذه الحالات القصوى، لا تتردد في استدعاء سيارة إسعاف أو الإخلاء إلى غرفة الطوارئ بشكل مستقل وسريع.

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