https://arabic.sputniknews.com/20220703/لماذا-ألغت-السلطات-الكويتية-ترخيص-50-صحيفة-إلكترونية؟-1064564101.html
لماذا ألغت السلطات الكويتية ترخيص 50 صحيفة إلكترونية؟
لماذا ألغت السلطات الكويتية ترخيص 50 صحيفة إلكترونية؟
قررت وزارة الإعلام الكويتية إلغاء ترخيص 50 صحيفة إلكترونية، مؤكدة أن هذا القرار يأتي متناغما مع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T07:26+0000
2022-07-03T07:26+0000
2022-07-03T07:26+0000
أخبار الكويت اليوم
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وحسب جريدة القبس، فإن قرارات الإلغاء تعددت أسبابها، لكن جميعها كان تطبيقا للمادتين 14 و 16 من قانون الإعلام الكتروني.فبعضها ينطبق عليه النص الذي يبطل أي إيجار للترخيص، أو بيعه أو التنازل عنه، دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارةكما أن بعض تلك القرارت جاء لمخالفتها شرط عدم مرور العام لتوريث هذا الترخيص، بشرط ان يتقدم الورثة بطلب نقل الترخيص إليهم، أو إلى شخص آخر تتوافر فيه الشروط قبل مرور هذا العام من تاريخ الوفاة.ومنها أن بعضها، لم يقم المرخص له بمباشرة النشاط المرخص به خلال المدة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون، ومنها ما انتهت مدة ترخيصه دون طلب تجديد في مدة الـ6 أشهر التي يقررها القانون من تاريخ الانتهاء.
https://arabic.sputniknews.com/20201129/انتصارا-للحريات-القضاء-الكويتي-يصدر-حكما-بشأن-نشر-الأسماء-في-الأخبار-الحقيقية-1047341369.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
لماذا ألغت السلطات الكويتية ترخيص 50 صحيفة إلكترونية؟
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قررت وزارة الإعلام الكويتية إلغاء ترخيص 50 صحيفة إلكترونية، مؤكدة أن هذا القرار يأتي متناغما مع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني.
وحسب جريدة القبس
، فإن قرارات الإلغاء تعددت أسبابها، لكن جميعها كان تطبيقا للمادتين 14 و 16 من قانون الإعلام الكتروني.
29 نوفمبر 2020, 10:28 GMT
فبعضها ينطبق عليه النص الذي يبطل أي إيجار للترخيص، أو بيعه أو التنازل عنه، دون الحصول
على موافقة مسبقة من الوزارة
كما أن بعض تلك القرارت جاء لمخالفتها شرط عدم مرور العام لتوريث هذا الترخيص، بشرط ان يتقدم الورثة بطلب نقل الترخيص إليهم، أو إلى شخص آخر تتوافر فيه الشروط قبل مرور هذا العام من تاريخ الوفاة.
ومنها أن المرخص له كان شخصاً اعتبارياً، وانقضت شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً، أو فقد أياً من الشروط الواردة في المادة (8) من هذا القانون، أو خلا منصب المدير المسؤول، أو فقد المدير المعين أحد الشروط اللازم توافرها فيـه، ولـم يقـم المرخص له بتعيين بـديـل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون.
ومنها أن بعضها، لم يقم المرخص له بمباشرة النشاط المرخص به خلال
المدة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون، ومنها ما انتهت مدة ترخيصه دون طلب تجديد في مدة الـ6 أشهر التي يقررها القانون من تاريخ الانتهاء.