https://arabic.sputniknews.com/20220703/لوكاشينكو-المعركة-المقبلة-ستكون-في-آسيا-الوسطى-وبوادرإلى-انقسام-العالم-1064562266.html
لوكاشينكو: المعركة المقبلة ستكون في آسيا الوسطى وبوادرإلى انقسام العالم
لوكاشينكو: المعركة المقبلة ستكون في آسيا الوسطى وبوادرإلى انقسام العالم
أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة عيد استقلال الجمهورية، أن الأمريكيين يريدون الهيمنة ويريدون عالما أحادي القطب ومن يرفع رأسه يتعرض للقصف، السبب... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T06:08+0000
2022-07-03T06:08+0000
2022-07-03T06:08+0000
العالم
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ولفت إلى أنّ "اليوم هناك صراع ليس فقط من أجل موقعنا في الفضاء السوفييتي"، معتبرًا أن "الجزء الأوروبي، كشف اليوم عن صراعه من أجل آسيا الوسطى". وأشار إلى أن "بعد الاحتجاجات في كازاخستان في وقت سابق من هذا العام، حذرنا من خطر زعزعة استقرار أوزبكستان. هناك شيء ما لم ينعكس في الدستور، لقد بدأت أوزبكستان في التحرك، واليوم يعلنون أن للأجانب يدا في الوضع المعقد هناك".وذكر لوكاشينكو أن "آسيا الوسطى مثلنا، وجدت نفسها بين نارين، من ناحية الأوروبيون والأمريكيين، ومن ناحية أخرى الصين، مما يساعد آسيا الوسطى بشكل كبير على البقاء"، مشددًا على أن "المعركة المقبلة ستكون في آسيا الوسطى في القريب العاجل، وقد ظهرت بوادر ذلك العالم سينقسم"
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لوكاشينكو: المعركة المقبلة ستكون في آسيا الوسطى وبوادرإلى انقسام العالم
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أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة عيد استقلال الجمهورية، أن الأمريكيين يريدون الهيمنة ويريدون عالما أحادي القطب ومن يرفع رأسه يتعرض للقصف، السبب يكمن في ظهور علاقات جديدة في العالم، تنادي بتعددية الأقطاب.
ولفت إلى أنّ "اليوم هناك صراع ليس فقط من أجل موقعنا في الفضاء السوفييتي"، معتبرًا أن "الجزء الأوروبي، كشف اليوم عن صراعه من أجل آسيا الوسطى".
وأشار إلى أن "بعد الاحتجاجات في كازاخستان في وقت سابق من هذا العام، حذرنا من خطر زعزعة استقرار أوزبكستان. هناك شيء ما لم ينعكس في الدستور، لقد بدأت أوزبكستان في التحرك، واليوم يعلنون أن للأجانب يدا في الوضع المعقد هناك".
وذكر لوكاشينكو
أن "آسيا الوسطى مثلنا، وجدت نفسها بين نارين، من ناحية الأوروبيون والأمريكيين، ومن ناحية أخرى الصين، مما يساعد آسيا الوسطى بشكل كبير على البقاء"، مشددًا على أن "المعركة المقبلة ستكون في آسيا الوسطى في القريب العاجل، وقد ظهرت بوادر ذلك العالم سينقسم"