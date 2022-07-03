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مراسل سبوتنيك: عودة الهدوء إلى المدن الليبية بعد ليلة غضب صاخبة
مراسل سبوتنيك: عودة الهدوء إلى المدن الليبية بعد ليلة غضب صاخبة
عاد الهدوء إلى المدن الليبية، بعد ليلة غضب صاخبة، إثر احتجاجات دعا إليها حراك بالتريس الشبابي. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T11:32+0000
2022-07-03T11:32+0000
أخبار ليبيا اليوم
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ووفقا لمراسل سبوتنيك فإن المدن الليبية، قد عاد إليها الهدوء مرة أخرى، عقب ليلة غضب قام خلالها المتظاهرون بإضرام النيران وإغلاق الطرق في أغلب المدن الليبية، والتي كان أبرزها بنغازي والزاوية.كما نادى المتظاهرون بإسقاط جميع الأجسام السياسية في البلاد وعلى رأسها مجلس النواب والرئاسي والدولة وغيرها.وقد انطلقت موجة الغضب يوم الجمعة الأول من يوليو بعد تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، وعدم الوصول لاتفاق حقيقي يبدأ بإجراء الانتخابات وينتهي بإنهاء كافة الأجسام التنفيذية والتشريعية في البلاد.وفي تصريح سابق لسبوتنيك قال عمر الطربان رئيس حراك بالتريس الشبابي الذي دعا لمظاهرات الغضب، إن سقف المطالب وصل لإنهاء كافة الأجسام السياسية والتشريعية في ليبيا، وربما سيتم التصعيد لاحقا.يشار إلى أن بعض المحتجين أضرم النار في المقر الرئيسي لمجلس النواب الليبي في مدينة طبرق، وحرق بعض المقار الحكومية في المدن الليبية أبرزها سبها وبني وليد والزواية وغيرها.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/غوتيريش-يتابع-بقلق-التظاهرات-في-ليبيا-ويدعو-لتجنب-العنف-1064561260.html
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أخبار ليبيا اليوم

مراسل سبوتنيك: عودة الهدوء إلى المدن الليبية بعد ليلة غضب صاخبة

11:32 GMT 03.07.2022
© Sputnik . Maher.Al Shaeriعودة الهدوء إلى المدن الليبية بعد ليلة غضب صاخبة
عودة الهدوء إلى المدن الليبية بعد ليلة غضب صاخبة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Sputnik . Maher.Al Shaeri
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عاد الهدوء إلى المدن الليبية، بعد ليلة غضب صاخبة، إثر احتجاجات دعا إليها حراك بالتريس الشبابي.
ووفقا لمراسل سبوتنيك فإن المدن الليبية، قد عاد إليها الهدوء مرة أخرى، عقب ليلة غضب قام خلالها المتظاهرون بإضرام النيران وإغلاق الطرق في أغلب المدن الليبية، والتي كان أبرزها بنغازي والزاوية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
غوتيريش يتابع بقلق التظاهرات في ليبيا ويدعو لتجنب العنف
01:16 GMT
كما نادى المتظاهرون بإسقاط جميع الأجسام السياسية في البلاد وعلى رأسها مجلس النواب والرئاسي والدولة وغيرها.
وقد انطلقت موجة الغضب يوم الجمعة الأول من يوليو بعد تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، وعدم الوصول لاتفاق حقيقي يبدأ بإجراء الانتخابات وينتهي بإنهاء كافة الأجسام التنفيذية والتشريعية في البلاد.
© Sputnik . Maher.Al Shaeriعودة الهدوء إلى المدن الليبية بعد ليلة غضب صاخبة
عودة الهدوء إلى المدن الليبية بعد ليلة غضب صاخبة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
عودة الهدوء إلى المدن الليبية بعد ليلة غضب صاخبة
© Sputnik . Maher.Al Shaeri
وفي تصريح سابق لسبوتنيك قال عمر الطربان رئيس حراك بالتريس الشبابي الذي دعا لمظاهرات الغضب، إن سقف المطالب وصل لإنهاء كافة الأجسام السياسية والتشريعية في ليبيا، وربما سيتم التصعيد لاحقا.
يشار إلى أن بعض المحتجين أضرم النار في المقر الرئيسي لمجلس النواب الليبي في مدينة طبرق، وحرق بعض المقار الحكومية في المدن الليبية أبرزها سبها وبني وليد والزواية وغيرها.
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