https://arabic.sputniknews.com/20220703/مستشار-الرئيس-الإيراني-داعش-وليد-نهج-الفكر-الأمريكي-1064595644.html

مستشار الرئيس الإيراني: "داعش" وليد نهج الفكر الأمريكي

مستشار الرئيس الإيراني: "داعش" وليد نهج الفكر الأمريكي

صرح مستشار الرئيس الإيراني في شؤون القوميات والأقليات الدينية، عبد السلام كريمي، أن تنظيم "داعش" وليد نهج الفكر الأمريكي. 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T20:32+0000

2022-07-03T20:32+0000

2022-07-03T20:36+0000

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تنظيم داعش الإرهابي

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وقال كريمي، خلال ملتقى "فضح حقوق الإنسان الأمريكية، إن "أمريكا لا ترحم حتى المسلمين في هذا البلد"، مبينا أنها تقمع غيرها وتحاول القضاء عليه، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف: "داعش تستغل كلمة "لا اله الا الله"، وأمريكا كذك تستغل حقوق الإنسان"، متسائلا: هل تتعامل أمريكا مع من سواها هكذا، أم أنها تقمعه، وتقضي عليه، إن أمريكا لا ترحم حتى المسلمين في هذا البلد".وكان مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران، كاظم غريب آبادي، قال إن بلاده هي "أكبر ضحية للإرهاب في العالم".وشارك غريب آبادي، اليوم الأربعاء، في ملتقى تحت عنوان "فضح حقوق الإنسان الأمريكية"، وقال إن "هذا الاجتماع يجب أن يكون مكانًا لفضح الجرائم الأمريكية".ولفت المسؤول القضائي إلى أن أمريكا "تستخدم حقوق الإنسان بشكل كامل كأداة لسياستها الخارجية لتحقيق أهدافها، وعلى الساحة السياسية تختلق أمريكا ملفات للدول لإجبارها على استخدام معاييرها الخاصة بحقوق الإنسان"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, تنظيم داعش الإرهابي