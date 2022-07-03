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https://arabic.sputniknews.com/20220703/مستشار-الرئيس-الإيراني-داعش-وليد-نهج-الفكر-الأمريكي-1064595644.html
مستشار الرئيس الإيراني: "داعش" وليد نهج الفكر الأمريكي
مستشار الرئيس الإيراني: "داعش" وليد نهج الفكر الأمريكي
صرح مستشار الرئيس الإيراني في شؤون القوميات والأقليات الدينية، عبد السلام كريمي، أن تنظيم "داعش" وليد نهج الفكر الأمريكي. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T20:32+0000
2022-07-03T20:36+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
تنظيم داعش الإرهابي
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وقال كريمي، خلال ملتقى "فضح حقوق الإنسان الأمريكية، إن "أمريكا لا ترحم حتى المسلمين في هذا البلد"، مبينا أنها تقمع غيرها وتحاول القضاء عليه، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف: "داعش تستغل كلمة "لا اله الا الله"، وأمريكا كذك تستغل حقوق الإنسان"، متسائلا: هل تتعامل أمريكا مع من سواها هكذا، أم أنها تقمعه، وتقضي عليه، إن أمريكا لا ترحم حتى المسلمين في هذا البلد".وكان مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران، كاظم غريب آبادي، قال إن بلاده هي "أكبر ضحية للإرهاب في العالم".وشارك غريب آبادي، اليوم الأربعاء، في ملتقى تحت عنوان "فضح حقوق الإنسان الأمريكية"، وقال إن "هذا الاجتماع يجب أن يكون مكانًا لفضح الجرائم الأمريكية".ولفت المسؤول القضائي إلى أن أمريكا "تستخدم حقوق الإنسان بشكل كامل كأداة لسياستها الخارجية لتحقيق أهدافها، وعلى الساحة السياسية تختلق أمريكا ملفات للدول لإجبارها على استخدام معاييرها الخاصة بحقوق الإنسان"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".
https://arabic.sputniknews.com/20220623/القضاء-الإيراني-يغرم-أمريكا-لتورطها-في-اغتيال-عدد-من-العلماء-النوويين-1064086316.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, تنظيم داعش الإرهابي

مستشار الرئيس الإيراني: "داعش" وليد نهج الفكر الأمريكي

20:32 GMT 03.07.2022 (تم التحديث: 20:36 GMT 03.07.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev  / الذهاب إلى بنك الصور الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في قمة بحر قزوين السادسة في عشق أباد. 29 يونيو 2022.
الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في قمة بحر قزوين السادسة في عشق أباد. 29 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
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صرح مستشار الرئيس الإيراني في شؤون القوميات والأقليات الدينية، عبد السلام كريمي، أن تنظيم "داعش" وليد نهج الفكر الأمريكي.
وقال كريمي، خلال ملتقى "فضح حقوق الإنسان الأمريكية، إن "أمريكا لا ترحم حتى المسلمين في هذا البلد"، مبينا أنها تقمع غيرها وتحاول القضاء عليه، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
القضاء الإيراني يغرم أمريكا لتورطها في اغتيال عدد من العلماء النوويين
23 يونيو, 10:10 GMT
وأضاف: "داعش تستغل كلمة "لا اله الا الله"، وأمريكا كذك تستغل حقوق الإنسان"، متسائلا: هل تتعامل أمريكا مع من سواها هكذا، أم أنها تقمعه، وتقضي عليه، إن أمريكا لا ترحم حتى المسلمين في هذا البلد".
وكان مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران، كاظم غريب آبادي، قال إن بلاده هي "أكبر ضحية للإرهاب في العالم".
وشارك غريب آبادي، اليوم الأربعاء، في ملتقى تحت عنوان "فضح حقوق الإنسان الأمريكية"، وقال إن "هذا الاجتماع يجب أن يكون مكانًا لفضح الجرائم الأمريكية".
ولفت المسؤول القضائي إلى أن أمريكا "تستخدم حقوق الإنسان بشكل كامل كأداة لسياستها الخارجية لتحقيق أهدافها، وعلى الساحة السياسية تختلق أمريكا ملفات للدول لإجبارها على استخدام معاييرها الخاصة بحقوق الإنسان"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".
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