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مصرع 16 مدنيا وإصابة آخرين بحادث سير جنوبي الكونغو الديمقراطية
مصرع 16 مدنيا وإصابة آخرين بحادث سير جنوبي الكونغو الديمقراطية
لقي 16 شخصا مصرعهم وأُصيب آخرون بحادث سير وقع على طريق ليكاسي، على مقربة من قرية "بونجو-بونجو"، في إقليم كامبوف جنوبي الكونغو الديمقراطية. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T14:55+0000
2022-07-03T14:55+0000
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القاهرة - سبوتنيك. أعلن راديو "أوكابي" المحلي، اليوم الأحد، "مصرع 16 شخصا وإصابة آخرين بحادث تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت".وقال مدير إقليم كامبوف، جوباك موكابي، إن "السرعة الزائدة هي السبب في وقوع الحادث"، وفقا للموقع.وأضاف موكابي أن "من بين هؤلاء الضحايا طفلان وثلاثة نساء و11 رجلاً"، مشيرا إلى "نقل جميع الجثث إلى مشرحة مستشفى داكو في ليكاسي وكذلك المصابين لتلقي العلاج".وأوصى المسؤول "السائقين باحترام علامات الطريق السريع"، قائلا "معظمهم لا يحترمون قواعد المرور على الطريق السريع. عندما ترى أمامك سيارة عليك أن تعرف ما الذي يمكن تجاوزه أوانتظاره في المنعطفات".وتابع "يحتاج السائقون إلى القيادة بدقة ويجب ألا نتسرع في القيادة وإلا فإننا نجازف بفقدان العديد من أرواح مواطنينا".وفي الثامن من نيسان/أبريل الماضي، لقي على الأقل 8 أشخاص مصرعهم في حريق شب بحافلة إثر وقوع حادث سير على طريق لوبومباشي-ليكاسي جنوبي الكونغو الديمقراطية.وفي اليوم ذاته، لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب 5 آخرون إثر خروج قطار بضائع عن مساره في منطقة لوبودي جنوبي البلاد.وفي نهاية شباط/ فبراير الماضي، لقى 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأُصيب ما يقرب من 11 آخرين إثر نشوب حريق في سفينة تحمل على متنها مواد قابلة للاشتعال في مالوكو غربي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/مقتل-15-شخصا-برصاص-عسكريين-اثنين-كانا-في-حالة-سكر-شرقي-الكونغو-الديمقراطية-1061344150.html
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مصرع 16 مدنيا وإصابة آخرين بحادث سير جنوبي الكونغو الديمقراطية

14:55 GMT 03.07.2022
© AFP 2022 / NUMBI MATHYSصورة أرشيفية لخروج قطار عن مساره في جمهورية الكونغو الديمقراطية
صورة أرشيفية لخروج قطار عن مساره في جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AFP 2022 / NUMBI MATHYS
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لقي 16 شخصا مصرعهم وأُصيب آخرون بحادث سير وقع على طريق ليكاسي، على مقربة من قرية "بونجو-بونجو"، في إقليم كامبوف جنوبي الكونغو الديمقراطية.
القاهرة - سبوتنيك. أعلن راديو "أوكابي" المحلي، اليوم الأحد، "مصرع 16 شخصا وإصابة آخرين بحادث تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت".
وقال مدير إقليم كامبوف، جوباك موكابي، إن "السرعة الزائدة هي السبب في وقوع الحادث"، وفقا للموقع.
وأضاف موكابي أن "من بين هؤلاء الضحايا طفلان وثلاثة نساء و11 رجلاً"، مشيرا إلى "نقل جميع الجثث إلى مشرحة مستشفى داكو في ليكاسي وكذلك المصابين لتلقي العلاج".
وأوصى المسؤول "السائقين باحترام علامات الطريق السريع"، قائلا "معظمهم لا يحترمون قواعد المرور على الطريق السريع. عندما ترى أمامك سيارة عليك أن تعرف ما الذي يمكن تجاوزه أوانتظاره في المنعطفات".
وتابع "يحتاج السائقون إلى القيادة بدقة ويجب ألا نتسرع في القيادة وإلا فإننا نجازف بفقدان العديد من أرواح مواطنينا".
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وفي الثامن من نيسان/أبريل الماضي، لقي على الأقل 8 أشخاص مصرعهم في حريق شب بحافلة إثر وقوع حادث سير على طريق لوبومباشي-ليكاسي جنوبي الكونغو الديمقراطية.

وفي اليوم ذاته، لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب 5 آخرون إثر خروج قطار بضائع عن مساره في منطقة لوبودي جنوبي البلاد.
وفي نهاية شباط/ فبراير الماضي، لقى 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأُصيب ما يقرب من 11 آخرين إثر نشوب حريق في سفينة تحمل على متنها مواد قابلة للاشتعال في مالوكو غربي البلاد.
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