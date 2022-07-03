مصرع 19 شخصا وإصابة 14 آخرين إثر سقوط حافلة في واد سحيق وسط باكستان... فيديو
13:09 GMT 03.07.2022 (تم التحديث: 13:11 GMT 03.07.2022)
© Sputnik . Tarek Mohei Eldin حدود التيه - بين باكستان وأفغانستان
© Sputnik . Tarek Mohei Eldin
لقي 19 مدنيا مصرعهم وأُصيب 14 آخرون إثر سقوط حافلة ركاب في واد عميق بمنطقة "دانا سار" في مقاطعة "شيراني" وسط باكستان.
القاهرة - سبوتنيك. أفادت هيئة الإذاعة الباكستانية، اليوم الأحد، بأن "19 راكبا لقوا مصرعهم وأُصيب 14 آخرون جراء سقوط حافلة ركاب في واد عميق بمنطقة "دانا سار" حيث كانت في طريقها من روالبندي إلى كويتا".
Another horrific accidents took innocent lives in Pakistan https://t.co/QKewC72Mjz pic.twitter.com/ZoWH0aUIWI— Saadullah Akhter (@saadiakhter) July 3, 2022
وتابعت أنه تم "نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج".
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء شهباز شريف، في بيان، عن "حزنه البالغ وأسفه لفقدان الأرواح الغالية في حادث الحافلة"، موجها "الجهات المعنية بتقديم مساعدة طبية فورية للمصابين"، وذلك طبقا لراديو باكستان.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء شهباز شريف، في بيان، عن "حزنه البالغ وأسفه لفقدان الأرواح الغالية في حادث الحافلة"، موجها "الجهات المعنية بتقديم مساعدة طبية فورية للمصابين"، وذلك طبقا لراديو باكستان.
( @Jemima_Khan ji /— Imran Iftikhar (@Hero_of_Univers) July 3, 2022
May the LORD protect & help us!
News: At least 19 passengers died and 15 others were injured after a bus fell into a gorge in #DanaSar near #Sherani district. #Pakistanhttps://t.co/hPTGcTOi9P pic.twitter.com/log4MXQ0Wj
وفي الثامن من حزيران/ يونيو الماضي، لقى 22 شخصا مصرعهم وأصيب طفل إثر سقوط حافلة ركاب من قمة تل على طريق سريع في إقليم بلوشستان جنوبي باكستان.
ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية، عن نائب مفوض الشرطة بالإقليم حافظ محمد قاسم قوله إن "الشاحنة المنكوبة، والتي كان على متنها ما يقرب من 23 شخصًا كانت متجهة من منطقة لورالي إلى منطقة جوب".
وتكثر الحوادث المميتة في باكستان بسبب البنية التحتية السيئة للطرق وتجاهل قوانين المرور.
ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية، عن نائب مفوض الشرطة بالإقليم حافظ محمد قاسم قوله إن "الشاحنة المنكوبة، والتي كان على متنها ما يقرب من 23 شخصًا كانت متجهة من منطقة لورالي إلى منطقة جوب".
وتكثر الحوادث المميتة في باكستان بسبب البنية التحتية السيئة للطرق وتجاهل قوانين المرور.