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https://arabic.sputniknews.com/20220703/مصرع-19-شخصا-وإصابة-14-آخرين-إثر-سقوط-حافلة-في-واد-سحيق-وسط-باكستان-فيديو-1064577333.html
مصرع 19 شخصا وإصابة 14 آخرين إثر سقوط حافلة في واد سحيق وسط باكستان... فيديو
مصرع 19 شخصا وإصابة 14 آخرين إثر سقوط حافلة في واد سحيق وسط باكستان... فيديو
لقي 19 مدنيا مصرعهم وأُصيب 14 آخرون إثر سقوط حافلة ركاب في واد عميق بمنطقة "دانا سار" في مقاطعة "شيراني" وسط باكستان. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T13:09+0000
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القاهرة - سبوتنيك. أفادت هيئة الإذاعة الباكستانية، اليوم الأحد، بأن "19 راكبا لقوا مصرعهم وأُصيب 14 آخرون جراء سقوط حافلة ركاب في واد عميق بمنطقة "دانا سار" حيث كانت في طريقها من روالبندي إلى كويتا".وتابعت أنه تم "نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج".من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء شهباز شريف، في بيان، عن "حزنه البالغ وأسفه لفقدان الأرواح الغالية في حادث الحافلة"، موجها "الجهات المعنية بتقديم مساعدة طبية فورية للمصابين"، وذلك طبقا لراديو باكستان.وفي الثامن من حزيران/ يونيو الماضي، لقى 22 شخصا مصرعهم وأصيب طفل إثر سقوط حافلة ركاب من قمة تل على طريق سريع في إقليم بلوشستان جنوبي باكستان.ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية، عن نائب مفوض الشرطة بالإقليم حافظ محمد قاسم قوله إن "الشاحنة المنكوبة، والتي كان على متنها ما يقرب من 23 شخصًا كانت متجهة من منطقة لورالي إلى منطقة جوب".وتكثر الحوادث المميتة في باكستان بسبب البنية التحتية السيئة للطرق وتجاهل قوانين المرور.
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مصرع 19 شخصا وإصابة 14 آخرين إثر سقوط حافلة في واد سحيق وسط باكستان... فيديو

13:09 GMT 03.07.2022 (تم التحديث: 13:11 GMT 03.07.2022)
© Sputnik . Tarek Mohei Eldin‏ ‏حدود التيه - بين باكستان وأفغانستان
حدود التيه - بين باكستان وأفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Sputnik . Tarek Mohei Eldin‏ ‏
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لقي 19 مدنيا مصرعهم وأُصيب 14 آخرون إثر سقوط حافلة ركاب في واد عميق بمنطقة "دانا سار" في مقاطعة "شيراني" وسط باكستان.
القاهرة - سبوتنيك. أفادت هيئة الإذاعة الباكستانية، اليوم الأحد، بأن "19 راكبا لقوا مصرعهم وأُصيب 14 آخرون جراء سقوط حافلة ركاب في واد عميق بمنطقة "دانا سار" حيث كانت في طريقها من روالبندي إلى كويتا".
وتابعت أنه تم "نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج".
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء شهباز شريف، في بيان، عن "حزنه البالغ وأسفه لفقدان الأرواح الغالية في حادث الحافلة"، موجها "الجهات المعنية بتقديم مساعدة طبية فورية للمصابين"، وذلك طبقا لراديو باكستان.
وفي الثامن من حزيران/ يونيو الماضي، لقى 22 شخصا مصرعهم وأصيب طفل إثر سقوط حافلة ركاب من قمة تل على طريق سريع في إقليم بلوشستان جنوبي باكستان.
ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية، عن نائب مفوض الشرطة بالإقليم حافظ محمد قاسم قوله إن "الشاحنة المنكوبة، والتي كان على متنها ما يقرب من 23 شخصًا كانت متجهة من منطقة لورالي إلى منطقة جوب".
وتكثر الحوادث المميتة في باكستان بسبب البنية التحتية السيئة للطرق وتجاهل قوانين المرور.
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