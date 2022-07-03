https://arabic.sputniknews.com/20220703/مصر-للطيران-تعلن-زيادة-عدد-رحلاتها-بين-القاهرة-وموسكو-1064570878.html

"مصر للطيران" تعلن زيادة عدد رحلاتها بين القاهرة وموسكو

"مصر للطيران" تعلن زيادة عدد رحلاتها بين القاهرة وموسكو

أعلنت السفارة المصرية في روسيا، أن شركة "مصر للطيران" قررت زيادة عدد رحلاتها بين موسكو والقاهرة. 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T11:09+0000

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مصر

روسيا

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وأفادت السفارة في بيان اليوم الأحد، بأن شركة مصر للطيران قد أعلنت عن تسيير رحلات إضافية خلال موسم الصيف.وأضافت أن الرحلات الإضافية ستبدأ من يوم الخميس القادم الموافق 7 يوليو/ تموز 2022 وحتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022.وأوضحت أن ذلك سيكون أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.وأكدت أنه يمكن الحجز والاستعلام عبر التوجه إلى مكتب مصر للطيران بموسكو أو إلى أقرب وكيل سياحي.

https://arabic.sputniknews.com/20220627/السفير-الروسي-في-القاهرة-روسيا-ومصر-لديهما-قرابة-روحية-ويجب-أن-تعتمدان-على-بعضهما-البعض--1064304032.html

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