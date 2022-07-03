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"مصر للطيران" تعلن زيادة عدد رحلاتها بين القاهرة وموسكو
"مصر للطيران" تعلن زيادة عدد رحلاتها بين القاهرة وموسكو
أعلنت السفارة المصرية في روسيا، أن شركة "مصر للطيران" قررت زيادة عدد رحلاتها بين موسكو والقاهرة. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T11:09+0000
2022-07-03T11:09+0000
مصر
روسيا
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وأفادت السفارة في بيان اليوم الأحد، بأن شركة مصر للطيران قد أعلنت عن تسيير رحلات إضافية خلال موسم الصيف.وأضافت أن الرحلات الإضافية ستبدأ من يوم الخميس القادم الموافق 7 يوليو/ تموز 2022 وحتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022.وأوضحت أن ذلك سيكون أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.وأكدت أنه يمكن الحجز والاستعلام عبر التوجه إلى مكتب مصر للطيران بموسكو أو إلى أقرب وكيل سياحي.
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مصر, روسيا

"مصر للطيران" تعلن زيادة عدد رحلاتها بين القاهرة وموسكو

11:09 GMT 03.07.2022
© AFP 2022مصر للطيران
مصر للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AFP 2022
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أعلنت السفارة المصرية في روسيا، أن شركة "مصر للطيران" قررت زيادة عدد رحلاتها بين موسكو والقاهرة.
وأفادت السفارة في بيان اليوم الأحد، بأن شركة مصر للطيران قد أعلنت عن تسيير رحلات إضافية خلال موسم الصيف.
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وأضافت أن الرحلات الإضافية ستبدأ من يوم الخميس القادم الموافق 7 يوليو/ تموز 2022 وحتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وأوضحت أن ذلك سيكون أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
وأشارت إلى أن موعد إقلاع الرحلات الإضافية من مطار القاهرة سيكون في تمام الساعة 19:00 (السابعة مساء بتوقيت القاهرة)، والإقلاع من مطار دوموديدوفو Domodedovo (DME) في تمام الساعة 02:25 (الثانية و25 دقيقة صباحاً بتوقيت موسكو).
وأكدت أنه يمكن الحجز والاستعلام عبر التوجه إلى مكتب مصر للطيران بموسكو أو إلى أقرب وكيل سياحي.
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