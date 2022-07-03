https://arabic.sputniknews.com/20220703/مطار-بغداد-يستأنف-الحركة-الجوية-بعد-توقفه-نتيجة-عاصفة-ترابية-1064571408.html
مطار بغداد يستأنف الحركة الجوية بعد توقفه نتيجة عاصفة ترابية
مطار بغداد يستأنف الحركة الجوية بعد توقفه نتيجة عاصفة ترابية
نوهت إدارة مطار بغداد الدولي باستئناف الحركة الجوية، اليوم الأحد، وذلك بعد أن بقيت متوقفة نتيجة سوء الأحوال الجوية. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T11:22+0000
2022-07-03T11:22+0000
2022-07-03T11:22+0000
العراق
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وأكد المطار في بيان له معاودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، وانسيابية جدول الرحلات الجوية، ووصول مدى الرؤية 600 متر، بعد أن توقفت صباح اليوم.وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت، اليوم الأحد، غبارا كثيفا مصحوب بموجة ترابية قوية، والتي تسببت في انعدام الرؤية على الطرق الرئيسية.ويشهد العراق منذ انطلاق موسم الصيف الحالي موجات متتابعة من العواصف الترابية التي أسفرت عن وفيات، ومئات من حالات الاختناق.وتتركز هذه العواصف الترابية في محافظات الأنبار ونينوى وأجزاء من محافظات إقليم كردستان، ومحافظات صلاح الدين وكركوك وبغداد وعدد من المحافظات الجنوبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/تعليق-الحركة-الملاحية-في-مطار-بغداد-بسبب-العاصفة-الترابية-1063506933.html
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سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
مطار بغداد يستأنف الحركة الجوية بعد توقفه نتيجة عاصفة ترابية
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نوهت إدارة مطار بغداد الدولي باستئناف الحركة الجوية، اليوم الأحد، وذلك بعد أن بقيت متوقفة نتيجة سوء الأحوال الجوية.
وأكد المطار في بيان
له معاودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، وانسيابية جدول الرحلات الجوية، ووصول مدى الرؤية 600 متر، بعد أن توقفت صباح اليوم.
وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت، اليوم الأحد، غبارا كثيفا مصحوب بموجة ترابية قوية، والتي تسببت في انعدام الرؤية على الطرق الرئيسية.
ويشهد العراق منذ انطلاق موسم الصيف الحالي موجات متتابعة من العواصف الترابية التي أسفرت عن وفيات، ومئات من حالات الاختناق.
وتتركز هذه العواصف الترابية في محافظات الأنبار ونينوى وأجزاء من محافظات إقليم كردستان، ومحافظات صلاح الدين وكركوك وبغداد وعدد من المحافظات الجنوبية.