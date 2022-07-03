عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220703/مطار-بغداد-يستأنف-الحركة-الجوية-بعد-توقفه-نتيجة-عاصفة-ترابية-1064571408.html
مطار بغداد يستأنف الحركة الجوية بعد توقفه نتيجة عاصفة ترابية
مطار بغداد يستأنف الحركة الجوية بعد توقفه نتيجة عاصفة ترابية
نوهت إدارة مطار بغداد الدولي باستئناف الحركة الجوية، اليوم الأحد، وذلك بعد أن بقيت متوقفة نتيجة ‏سوء الأحوال الجوية.‏ 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T11:22+0000
2022-07-03T11:22+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/98/1043699896_0:333:2931:1982_1920x0_80_0_0_0999619aaff5e056b69ae8b1ac98f233.jpg
وأكد المطار في بيان له معاودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، وانسيابية جدول الرحلات الجوية، ووصول مدى الرؤية 600 متر، بعد أن توقفت صباح اليوم.وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت، اليوم الأحد، غبارا كثيفا مصحوب بموجة ترابية قوية، والتي تسببت في انعدام الرؤية على الطرق الرئيسية.ويشهد العراق منذ انطلاق موسم الصيف الحالي موجات متتابعة من العواصف الترابية التي أسفرت عن وفيات، ومئات من حالات الاختناق.وتتركز هذه العواصف الترابية في محافظات الأنبار ونينوى وأجزاء من محافظات إقليم كردستان، ومحافظات صلاح الدين وكركوك وبغداد وعدد من المحافظات الجنوبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/تعليق-الحركة-الملاحية-في-مطار-بغداد-بسبب-العاصفة-الترابية-1063506933.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/98/1043699896_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f4634104a0e2679dd5ca0e4b9065df5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

مطار بغداد يستأنف الحركة الجوية بعد توقفه نتيجة عاصفة ترابية

11:22 GMT 03.07.2022
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
© AP Photo / Karim Kadim
تابعنا عبرTelegram
نوهت إدارة مطار بغداد الدولي باستئناف الحركة الجوية، اليوم الأحد، وذلك بعد أن بقيت متوقفة نتيجة ‏سوء الأحوال الجوية.‏
وأكد المطار في بيان له معاودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، وانسيابية جدول الرحلات الجوية، ووصول مدى الرؤية 600 متر، بعد أن توقفت صباح اليوم.
وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت، اليوم الأحد، غبارا كثيفا مصحوب بموجة ترابية قوية، والتي تسببت في انعدام الرؤية على الطرق الرئيسية.
طائرة خاصة إماراتية، تصل ظهر اليوم، إلى مطار بغداد الدولي، محملة 10 أطنان، ونص من المساعدات الطبية، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
تعليق الحركة الملاحية في مطار بغداد بسبب العاصفة الترابية
13 يونيو, 06:45 GMT
ويشهد العراق منذ انطلاق موسم الصيف الحالي موجات متتابعة من العواصف الترابية التي أسفرت عن وفيات، ومئات من حالات الاختناق.
وتتركز هذه العواصف الترابية في محافظات الأنبار ونينوى وأجزاء من محافظات إقليم كردستان، ومحافظات صلاح الدين وكركوك وبغداد وعدد من المحافظات الجنوبية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала