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https://arabic.sputniknews.com/20220703/مطار-جون-كينيدي-الأمريكي-يعلن-استئناف-حركة-السفر-عقب-الاشتباه-بوقوع-حادث-أمني-1064591703.html
مطار جون كينيدي الأمريكي يعلن استئناف حركة السفر عقب الاشتباه بوقوع حادث أمني
مطار جون كينيدي الأمريكي يعلن استئناف حركة السفر عقب الاشتباه بوقوع حادث أمني
أعلن مطار جون كينيدي في مدينة نيويورك الأمريكية عودة حركة السفر في الصالة 4 بعد الاشتباه في حقيبة متروكة. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T18:37+0000
2022-07-03T18:37+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في الحساب الرسمي للمطار بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، "تم إعادة فتح طرق الوصول والمغادرة في مبنى الركاب 4 عقب الاشتباه في وقوع حادث أمني".وكان المطار قد أعلن سلفا اليوم عن نقل الركاب إلى إحدى الصالات بالمطار بغرض "التحقق من حقيبة مشتبه فيها".وقال المتحدث باسم هيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، إن "فرقة المتفجرات جاءت وأخلت الحقيبة التي تبين أنها لا تحتوي على أي متفجرات وتم نقلها من الصالة"، بعد إخلاء الصالة مما يقرب من "200 شخص".وبحسب المتحدث استغرق وضع التحقق "مدة ساعة" مما أدى لتعطل حركة السفر في المطار، حيث طالب المطار بضرورة "توقع تأخيرات في حركة المرور والسماح بوقت إضافي للسفر".
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أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

مطار جون كينيدي الأمريكي يعلن استئناف حركة السفر عقب الاشتباه بوقوع حادث أمني

18:37 GMT 03.07.2022
© AP Photo / Mark Lennihanمطار جون كينيدي في نيويورك
مطار جون كينيدي في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
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أعلن مطار جون كينيدي في مدينة نيويورك الأمريكية عودة حركة السفر في الصالة 4 بعد الاشتباه في حقيبة متروكة.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في الحساب الرسمي للمطار بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، "تم إعادة فتح طرق الوصول والمغادرة في مبنى الركاب 4 عقب الاشتباه في وقوع حادث أمني".
وكان المطار قد أعلن سلفا اليوم عن نقل الركاب إلى إحدى الصالات بالمطار بغرض "التحقق من حقيبة مشتبه فيها".
وقال المتحدث باسم هيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، إن "فرقة المتفجرات جاءت وأخلت الحقيبة التي تبين أنها لا تحتوي على أي متفجرات وتم نقلها من الصالة"، بعد إخلاء الصالة مما يقرب من "200 شخص".
وبحسب المتحدث استغرق وضع التحقق "مدة ساعة" مما أدى لتعطل حركة السفر في المطار، حيث طالب المطار بضرورة "توقع تأخيرات في حركة المرور والسماح بوقت إضافي للسفر".
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