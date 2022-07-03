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مقتل شابين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
مقتل شابين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، مقتل شابين وإصابة آخر جراء إطلاق نار داخل مجمع سكني شمالي مقاطعة هاريس التابعة لولاية تكساس. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T03:06+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن قائد شرطة هاريس، إد غونزاليس، قوله في تغريدة، إن "قواتنا استجابت لتقارير عن إطلاق نار عند مجمع سكني، على بعد 24 كلم شمالي مدينة هيوستن، التابعة لمقاطعة هاريس."ووقع الحادث عند الساعة (10: 40) من مساء يوم الجمعة (03: 40 توقيت غرينتش فجر السبت).وأضاف غونزاليس أنه "تم إعلان مقتل شابين فور وصولهما المستشفى"، مشيرا الى أن "كلا الشابين اللذين قتلا يبلغان 17 عاما".
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الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل شابين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

03:06 GMT 03.07.2022
© AP Photo / Kevin Wolfشرطة البنتاغون
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Kevin Wolf
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، مقتل شابين وإصابة آخر جراء إطلاق نار داخل مجمع سكني شمالي مقاطعة هاريس التابعة لولاية تكساس.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن قائد شرطة هاريس، إد غونزاليس، قوله في تغريدة، إن "قواتنا استجابت لتقارير عن إطلاق نار عند مجمع سكني، على بعد 24 كلم شمالي مدينة هيوستن، التابعة لمقاطعة هاريس."
ووقع الحادث عند الساعة (10: 40) من مساء يوم الجمعة (03: 40 توقيت غرينتش فجر السبت).
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وأضاف غونزاليس أنه "تم إعلان مقتل شابين فور وصولهما المستشفى"، مشيرا الى أن "كلا الشابين اللذين قتلا يبلغان 17 عاما".
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