https://arabic.sputniknews.com/20220703/مقتل-شابين-في-إطلاق-نار-بولاية-تكساس-الأمريكية-1064561578.html

مقتل شابين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

مقتل شابين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، مقتل شابين وإصابة آخر جراء إطلاق نار داخل مجمع سكني شمالي مقاطعة هاريس التابعة لولاية تكساس. 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T03:06+0000

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2022-07-03T03:06+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن قائد شرطة هاريس، إد غونزاليس، قوله في تغريدة، إن "قواتنا استجابت لتقارير عن إطلاق نار عند مجمع سكني، على بعد 24 كلم شمالي مدينة هيوستن، التابعة لمقاطعة هاريس."ووقع الحادث عند الساعة (10: 40) من مساء يوم الجمعة (03: 40 توقيت غرينتش فجر السبت).وأضاف غونزاليس أنه "تم إعلان مقتل شابين فور وصولهما المستشفى"، مشيرا الى أن "كلا الشابين اللذين قتلا يبلغان 17 عاما".

https://arabic.sputniknews.com/20220628/أمريكا-مقتل-عاملة-في-مطعم-شهير-بعد-خلاف-مع-زبون-حول-المايونيز-1064376835.html

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