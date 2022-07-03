https://arabic.sputniknews.com/20220703/مقتل-عدة-أشخاص-خلال-إطلاق-نار-في-كوبنهاغن-والمشتبه-به-دنماركي--1064592665.html

قتلى إثر إطلاق النار في كوبنهاغن والمشتبه به دنماركي عمره 22 عاما

قتلى إثر إطلاق النار في كوبنهاغن والمشتبه به دنماركي عمره 22 عاما

أعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم الأحد، مقتل عدة أشخاص جراء إطلاق النار في مركز تسوق بالعاصمة كوبنهاغن، مشيرة إلى القبض على مشتبه به من عرق دنماركي. 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T19:01+0000

2022-07-03T19:01+0000

2022-07-03T19:19+0000

العالم

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القاهرة - سبوتنيك. نقلت قناة "تي في 2" الدنماركية المحلية، وقائع مؤتمر صحافي لكبير مفتشي الشرطة في العاصمة، سورين توماسن، أعلن خلاله عن سقوط عدد من القتلى والمصابين في الهجوم، دون تحديد عدد محدد للضحايا.كما أوضح أن المشتبه به من "عرق دنماركي"، ويبلغ من العمر 22 عاما.وأشار توماسن إلى أن فرضية الإرهاب موجودة، لكن الدوافع لا تزال غير معروفة وجاري التحقيق بشأنها.وأعلنت الشرطة الدنماركية، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن وقوع عدد من الإصابات بين زوار أحد مراكز التسوق في العاصمة كوبنهاغن إثر إطلاق نار.ونصحت الشرطة من يتواجدون داخل المول بالانتظار حتى تساعدهم في الخروج من المكان، حيث تواجد أفراد الأمن بكثافة.

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العالم