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https://arabic.sputniknews.com/20220703/مقتل-فتى-فلسطيني-برصاص-القوات-الإسرائيلية-1064581430.html
مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية
مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية
أفادت مصادر طبية فلسطينية أن فتى فلسطينيا قتل اليوم الأحد بعد إصابته برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة في اليوم السابق. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T14:45+0000
2022-07-03T14:46+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وعرفت وزارة الصحة الفلسطينية الشاب، 17 عاما، على أنه كامل علاونة، التي قالت إنه "استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال (جيش الاحتلال الإسرائيلي) في بطنه ويده في جنين".وقال مصدر طبي فلسطيني لوكالة "فرانس برس"، إن علاونة أصيب في قرية جبع بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية. في حين لم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق على الحادث.وقتل 49 فلسطينيا منذ أواخر آذار/ مارس في أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية؛ من بينهم الصحافية في قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، التي قتلت بحسب الأمم المتحدة بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها غارة عسكرية في جنين.وتنفذ قوات الأمن الإسرائيلية غارات شبه يومية في الضفة الغربية، بما في ذلك في جنين وما حولها.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-تقدم-دعما-بـ395-مليون-دولار-لمشاريع-في-فلسطين-1064503278.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية

14:45 GMT 03.07.2022 (تم التحديث: 14:46 GMT 03.07.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يُشيعون ثلاثة شبان قضوا في عملية للجيش الإسرائيلي في جنين
آلاف الفلسطينيين يُشيعون ثلاثة شبان قضوا في عملية للجيش الإسرائيلي في جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أفادت مصادر طبية فلسطينية أن فتى فلسطينيا قتل اليوم الأحد بعد إصابته برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة في اليوم السابق.
وعرفت وزارة الصحة الفلسطينية الشاب، 17 عاما، على أنه كامل علاونة، التي قالت إنه "استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال (جيش الاحتلال الإسرائيلي) في بطنه ويده في جنين".
وقال مصدر طبي فلسطيني لوكالة "فرانس برس"، إن علاونة أصيب في قرية جبع بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية. في حين لم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق على الحادث.
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1 يوليو, 12:51 GMT
وقتل 49 فلسطينيا منذ أواخر آذار/ مارس في أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية؛ من بينهم الصحافية في قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، التي قتلت بحسب الأمم المتحدة بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها غارة عسكرية في جنين.
وتنفذ قوات الأمن الإسرائيلية غارات شبه يومية في الضفة الغربية، بما في ذلك في جنين وما حولها.
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