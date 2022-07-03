https://arabic.sputniknews.com/20220703/ملك-السعودية-يصدر-عددا-من-الأوامر-الملكية-1064578251.html
ملك السعودية يصدر عددا من الأوامر الملكية
ملك السعودية يصدر عددا من الأوامر الملكية
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، عددا من الأوامر الملكية. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T13:27+0000
2022-07-03T13:27+0000
2022-07-03T13:27+0000
السعودية
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
العالم العربي
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ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، جاءت الأوامر كالتالي:- تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود، نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.- تعيين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.- تعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري، نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير. كما تم تعيين خالد بن وليد بن فضل الظاهر، نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة.- تعيين بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، سكرتيرا لولي العهد بمرتبة وزير بالإضافة إلى مهامه الأخرى. كما تم تعيين منصور بن عبدالله بن علي بن سلمه، نائبا لسكرتير ولي العهد بالمرتبة الممتازة.- تعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة.- تعيين إيهاب بن غازي بن فهمي الحشاني، نائبا لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمرتبة الممتازة.- تعيين المهندس عبدالعزيز بن حمد بن صالح الرميح، نائبا لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.- تعيين الدكتور رميح بن محمد الرميح، نائبا لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة، ويكلف بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل.كذلك صدر أمر ملكي بإعفاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه، وتعينه مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/ملك-السعودية-وولي-عهده-يبعثان-برسالة-إلى-الرئيس-الأمريكي-1064572175.html
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السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي
ملك السعودية يصدر عددا من الأوامر الملكية
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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، عددا من الأوامر الملكية.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، جاءت الأوامر كالتالي:
- تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود، نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
- تعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري، نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير. كما تم تعيين خالد بن وليد بن فضل الظاهر، نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة.
- تعيين بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، سكرتيرا لولي العهد بمرتبة وزير بالإضافة إلى مهامه الأخرى. كما تم تعيين منصور بن عبدالله بن علي بن سلمه، نائبا لسكرتير ولي العهد بالمرتبة الممتازة.
- تعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة.
- تعيين إيهاب بن غازي بن فهمي الحشاني، نائبا لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمرتبة الممتازة.
- تعيين المهندس عبدالعزيز بن حمد بن صالح الرميح، نائبا لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الدكتور رميح بن محمد الرميح، نائبا لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة، ويكلف بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل.
كذلك صدر أمر ملكي بإعفاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه، وتعينه مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.