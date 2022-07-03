https://arabic.sputniknews.com/20220703/هل-يكفي-الدعم-العربي-المعنوي-وحده-للبنان-في-ظل-انهياره--1064574611.html
هل يكفي الدعم العربي المعنوي وحده للبنان في ظل انهياره؟
هل يكفي الدعم العربي المعنوي وحده للبنان في ظل انهياره؟
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت، يوم السبت الماضي، دعم الجامعة الكامل للبنان، لتجاوز... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T12:05+0000
2022-07-03T12:05+0000
2022-07-03T12:05+0000
راديو
نافذة على لبنان
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هل يكفي الدعم العربي المعنوي وحده للبنان في ظل انهياره؟
هل يكفي الدعم العربي المعنوي وحده للبنان في ظل انهياره؟
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
سبوتنيك عربي
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, نافذة على لبنان, аудио
هل يكفي الدعم العربي المعنوي وحده للبنان في ظل انهياره؟
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت، يوم السبت الماضي، دعم الجامعة الكامل للبنان، لتجاوز الأوضاع الصعبة الراهنة.
يقول المحلل السياسي مالك حجازي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الشأن:
" لا شك أن قدوم وزراء الخارجية العرب إلى لبنان يعطي روح الأمل للبنان وللشعب اللبناني، وكذلك يعبر عن دعم معنوي فقط، لكن في الحقيقة، كان مجرد اجتماع تشاوري بروتوكولي، ولم يصدر عنه أي بيان، وهو اجتماع تحضيري للقمة العربية التي ستعقد في الجزائر".
وأشار حجازي إلى أن الملاحظ كان هو غياب وزير خارجية المملكة العربية السعودية، كذلك عدم دعوة وزير خارجية سوريا، وهذا يدل على أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ليست بالقريب".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..