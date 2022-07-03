https://arabic.sputniknews.com/20220703/هيئة-الطرق-والمواصلات-الإماراتية-تعلن-بدء-التشغيل-التجريبي-لـ-تسلا-3-ضمن-تاكسي-دبي-1064575709.html
هيئة الطرق والمواصلات الإماراتية تعلن بدء التشغيل التجريبي لـ "تسلا 3" ضمن تاكسي دبي
هيئة الطرق والمواصلات الإماراتية تعلن بدء التشغيل التجريبي لـ "تسلا 3" ضمن تاكسي دبي
أكدت هيئة الطرق والمواصلات الإماراتية انها ستبدأ تشغيلا تجريبيا لسيارة "تسلا 3" ضمن أسطول سيارات تاكسي دبي. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T12:31+0000
2022-07-03T12:31+0000
2022-07-03T12:31+0000
دبي
شركة تسلا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103885/78/1038857803_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_318794a234769f4bee02dfb89b473c29.jpg
ووفقا لتصريحات نقلها موقع الإمارات اليوم، أكد رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، أن "استخدام مركبة تسلا الكهربائية بقطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي، تجربة مميزة، تسهم في دعم استراتيجية الطاقة والحد من الكربون التي تتبناها حكومة دبي".وقال الطاير: "الهيئة بدأت في 2017 تشغيل 172 مركبة تسلا ضمن أسطول الليموزين في (تاكسي دبي)، منها (80) مركبة موديل ((S و (50) مركبة من موديل (X)، و (42) مركبة من موديل (3)، وسجلت هذه المركبات مؤشرات إيجابية في الكفاءة التشغيلية في قطاع الليموزين بالأخص في انعدام الانبعاثات الكربونية وتحقيقها مؤشرات مرتفعة في سعادة المتعاملين".ولفت إلى أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم في تبني تحويل شبه كامل لمركبات الليموزين لتكون صديقة للبيئة، وبالإضافة الى تحويل 90% من مركبات الأجرة في دبي إلى مركبات هجينة (هايبرد) بحلول عام 2026".يشار إلى أن سيارات تسلا في "تاكسي دبي" تعمل في جميع المواقع الحيوية بالإمارات، وتحديداً في مطارات دبي الدولي، حيث تملك مؤسسة تاكسي دبي أكبر أسطول مركبات تسلا في الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20191213/موعد-إطلاق-التاكسي-الجوي-في-دبي-ومواصفاته-1043711790.html
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103885/78/1038857803_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_c5869acaa20c0225bf4050b223a9eb83.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
دبي, شركة تسلا
هيئة الطرق والمواصلات الإماراتية تعلن بدء التشغيل التجريبي لـ "تسلا 3" ضمن تاكسي دبي
تابعنا عبر
أكدت هيئة الطرق والمواصلات الإماراتية انها ستبدأ تشغيلا تجريبيا لسيارة "تسلا 3" ضمن أسطول سيارات تاكسي دبي.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع الإمارات اليوم
، أكد رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، أن "استخدام مركبة تسلا الكهربائية بقطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي، تجربة مميزة، تسهم في دعم استراتيجية الطاقة والحد من الكربون التي تتبناها حكومة دبي".
13 ديسمبر 2019, 08:04 GMT
وقال الطاير: "الهيئة بدأت في 2017 تشغيل 172 مركبة تسلا ضمن أسطول الليموزين في (تاكسي دبي)، منها (80) مركبة موديل ((S و (50) مركبة من موديل (X)، و (42) مركبة من موديل (3)، وسجلت هذه
المركبات مؤشرات إيجابية في الكفاءة التشغيلية في قطاع الليموزين بالأخص في انعدام الانبعاثات الكربونية وتحقيقها مؤشرات مرتفعة في سعادة المتعاملين".
وتوقع الطاير في حال نجاح هذه التجربة أن يتم "تعزيز التوسع في استخدام المركبات الكهربائية ضمن أسطول مؤسسة تاكسي دبي خلال السنوات القادمة، كما تسهم في دعم مبادرة تحويل 90% من مركبات الليموزين في إمارة دبي لمركبات صديقة للبيئة (هجينة وكهربائية)، بحلول عام 2026.
ولفت إلى أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم في تبني تحويل شبه كامل لمركبات الليموزين لتكون صديقة للبيئة، وبالإضافة الى تحويل 90% من مركبات الأجرة في دبي إلى مركبات هجينة (هايبرد) بحلول عام 2026".
يشار إلى أن سيارات تسلا في "تاكسي دبي" تعمل في جميع المواقع
الحيوية بالإمارات، وتحديداً في مطارات دبي الدولي، حيث تملك مؤسسة تاكسي دبي أكبر أسطول مركبات تسلا في الدولة.