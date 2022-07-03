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https://arabic.sputniknews.com/20220703/وزير-الاقتصاد-الألماني-يحذر-من-ارتفاع-أسعار-الكهرباء-في-البلاد-بسبب-نقص-الغاز-1064564507.html
وزير الاقتصاد الألماني يحذر من ارتفاع أسعار الكهرباء في البلاد بسبب نقص الغاز
وزير الاقتصاد الألماني يحذر من ارتفاع أسعار الكهرباء في البلاد بسبب نقص الغاز
حذر نائب المستشار الألماني، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هافبيك، من خطر الفشل المتتالي في تشغيل مؤسسات الطاقة البلدية، مع تزايد التخفيض في إمدادات الغاز... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T07:31+0000
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العالم
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وأشار إلى أنه بعد الانخفاض الأخير في ضخ الغاز عبر خط نقل الغاز "التيار الشمالي" بنسبة 60%، "تحتاج برلين إلى الاستعداد لتخفيض أكبر في الإمدادات، لأن هذا يتوافق مع استراتيجية موسكو "لتقويض الوحدة الأوروبية""، على حد تعبيره.وشدد على أن نقص الغاز من المرجح أن يؤدي إلى ركود عميق في البلاد، وأضاف: "إذا فشلت شركة واحدة أو عدة شركات، سيؤدي ذلك إلى ركود عميق بسرعة كبيرة"، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.ووفقا له، يمكن لموردي الكهرباء استخدام الحق في رفع الأسعار، على الرغم من الالتزامات التعاقدية الأولية. ومع ذلك، فقد امتنعت السلطات الألمانية حتى الآن عن مثل هذه الإجراءات، لأن هذا سيؤدي بالتأكيد إلى "قفزة فورية في الأسعار" على المستهلكين.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/ألمانيا-بعض-محطات-الكهرباء-قد-تتوقف-إذا-تم-حظر-الفحم-الروسي-في-الوقت-الحالي-1060878520.html
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العالم

وزير الاقتصاد الألماني يحذر من ارتفاع أسعار الكهرباء في البلاد بسبب نقص الغاز

07:31 GMT 03.07.2022
© Sputnik . Sergei Averinمصباح كهربائي
مصباح كهربائي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Sputnik . Sergei Averin
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حذر نائب المستشار الألماني، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هافبيك، من خطر الفشل المتتالي في تشغيل مؤسسات الطاقة البلدية، مع تزايد التخفيض في إمدادات الغاز الروسي.
وأشار إلى أنه بعد الانخفاض الأخير في ضخ الغاز عبر خط نقل الغاز "التيار الشمالي" بنسبة 60%، "تحتاج برلين إلى الاستعداد لتخفيض أكبر في الإمدادات، لأن هذا يتوافق مع استراتيجية موسكو "لتقويض الوحدة الأوروبية""، على حد تعبيره.
وشدد على أن نقص الغاز من المرجح أن يؤدي إلى ركود عميق في البلاد، وأضاف: "إذا فشلت شركة واحدة أو عدة شركات، سيؤدي ذلك إلى ركود عميق بسرعة كبيرة"، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.
ووفقا له، يمكن لموردي الكهرباء استخدام الحق في رفع الأسعار، على الرغم من الالتزامات التعاقدية الأولية. ومع ذلك، فقد امتنعت السلطات الألمانية حتى الآن عن مثل هذه الإجراءات، لأن هذا سيؤدي بالتأكيد إلى "قفزة فورية في الأسعار" على المستهلكين.
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