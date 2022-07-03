https://arabic.sputniknews.com/20220703/وزير-الاقتصاد-الألماني-يحذر-من-ارتفاع-أسعار-الكهرباء-في-البلاد-بسبب-نقص-الغاز-1064564507.html

وزير الاقتصاد الألماني يحذر من ارتفاع أسعار الكهرباء في البلاد بسبب نقص الغاز

وزير الاقتصاد الألماني يحذر من ارتفاع أسعار الكهرباء في البلاد بسبب نقص الغاز

حذر نائب المستشار الألماني، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هافبيك، من خطر الفشل المتتالي في تشغيل مؤسسات الطاقة البلدية، مع تزايد التخفيض في إمدادات الغاز... 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T07:31+0000

2022-07-03T07:31+0000

2022-07-03T07:31+0000

العالم

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وأشار إلى أنه بعد الانخفاض الأخير في ضخ الغاز عبر خط نقل الغاز "التيار الشمالي" بنسبة 60%، "تحتاج برلين إلى الاستعداد لتخفيض أكبر في الإمدادات، لأن هذا يتوافق مع استراتيجية موسكو "لتقويض الوحدة الأوروبية""، على حد تعبيره.وشدد على أن نقص الغاز من المرجح أن يؤدي إلى ركود عميق في البلاد، وأضاف: "إذا فشلت شركة واحدة أو عدة شركات، سيؤدي ذلك إلى ركود عميق بسرعة كبيرة"، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.ووفقا له، يمكن لموردي الكهرباء استخدام الحق في رفع الأسعار، على الرغم من الالتزامات التعاقدية الأولية. ومع ذلك، فقد امتنعت السلطات الألمانية حتى الآن عن مثل هذه الإجراءات، لأن هذا سيؤدي بالتأكيد إلى "قفزة فورية في الأسعار" على المستهلكين.

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