https://arabic.sputniknews.com/20220703/وزير-الخارجية-الأردني-لا-وجود-لما-يشاع-عن-تحالف-عربي-إسرائيلي-لمواجهة-إيران-1064562934.html
وزير الخارجية الأردني: لا وجود لما يشاع عن تحالف عربي إسرائيلي لمواجهة إيران
وزير الخارجية الأردني: لا وجود لما يشاع عن تحالف عربي إسرائيلي لمواجهة إيران
تعجب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي من الحديث عن تحالف عربي إسائيلي لمواجهة إيران، مؤكدا أنه لا وجود له. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T06:33+0000
2022-07-03T06:33+0000
2022-07-03T06:33+0000
أخبار الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
تأسيس تحالف عسكري عربي
أخبار إسرائيل اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلتها النهار اللبنانية، نفى الصفدي أن يكون هناك نية للعمل من أجل إيجاد تحالف عربي إسرائيلي يتم من خلاله مواجهة إيران، مؤكدا أن الملك عبد الله لم يطرح هذا الأمر ابتداء.وقال: "الملك لم يطرح هذه الفكرة بل سئل في مقابلة صحفية عن آلية مثل الناتو للمنطقة العربية، ولم يكن الحديث عنه بمعنى أن يكون امتدادًا له (الناتو)، لكن بمعنى أنموذج لتعاون إقليمي لمواجهة التحديات المشتركة"، لافتا إلى أن الأردن على مدار تاريخه يقف مع أي طرح يدعم التعاون العربي في مواجهة كل التحديات، على حد تعبيره.وقال: "ما يتحدث عنه الأردن هو إمكانية وجود آلية عمل عربي مشتركة تمكننا من مواجهة تحديات مشتركة"، مذكرا بـ "معاهدة الدفاع العربي الموقعة منذ الخمسينيات"، والتي وصفها بأنها "ليست موجودة حاليا".وفي إجابته عن سؤال حول تحذير الملك عبد الله من "الهلال الشيعي"، شدد الوزير الأردني على أن "التحذير كان في إطار سياسي، وليس إطارا مذهبيا أو طائفيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220625/حزب-الله-يعلق-على-تشكيل-ناتو-شرق-أوسطي-يضم-دولا-عربية-ويكشف-الحل-الوحيد-لمواجهة-إسرائيل-1064181744.html
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أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, تأسيس تحالف عسكري عربي, أخبار إسرائيل اليوم
وزير الخارجية الأردني: لا وجود لما يشاع عن تحالف عربي إسرائيلي لمواجهة إيران
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تعجب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي من الحديث عن تحالف عربي إسائيلي لمواجهة إيران، مؤكدا أنه لا وجود له.
ووفقا لتصريحات نقلتها النهار
اللبنانية، نفى الصفدي أن يكون هناك نية للعمل من أجل إيجاد تحالف عربي إسرائيلي يتم من خلاله مواجهة إيران، مؤكدا أن الملك عبد الله لم يطرح هذا الأمر ابتداء.
وقال: "الملك لم يطرح هذه الفكرة بل سئل في مقابلة صحفية عن آلية مثل الناتو للمنطقة العربية، ولم يكن الحديث عنه بمعنى أن يكون امتدادًا له (الناتو)، لكن بمعنى أنموذج لتعاون إقليمي لمواجهة التحديات المشتركة"، لافتا إلى أن الأردن على مدار تاريخه يقف مع أي طرح يدعم التعاون العربي في مواجهة كل التحديات، على حد تعبيره.
وشدد وزير الخارجية الأردني على أن ما تداوله وسائل الإعلام من طرح الملك لـ "ناتو عربي إسرائيلي" ليس له وجود.
وقال: "ما يتحدث عنه الأردن هو إمكانية وجود آلية عمل عربي مشتركة تمكننا من مواجهة تحديات مشتركة"، مذكرا بـ "معاهدة الدفاع العربي الموقعة منذ الخمسينيات"، والتي وصفها بأنها "ليست موجودة حاليا".
وحول إمكانية طرح هذا الأمر، قال الصفدي: "لم نسمع بذلك، والأردن ليس جزءًا منه، ولم يطرحه أحد علينا ولن يكون مطروحا في القمة التي ستجمع قادة 9 دول عربية مع الرئيس الأمريكي في جدة".
وفي إجابته عن سؤال حول تحذير الملك عبد الله من "الهلال الشيعي"، شدد الوزير الأردني على أن "التحذير كان في إطار سياسي، وليس إطارا مذهبيا أو طائفيا".