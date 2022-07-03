https://arabic.sputniknews.com/20220703/وزير-الخارجية-الإيراني-مصر-دولة-مهمة-في-العالم-الإسلامي-ولم-تجر-طهران-مفاوضات-مباشرة-معها-حتى-الآن-1064566431.html
وزير الخارجية الإيراني: مصر دولة مهمة في العالم الإسلامي ولم تجر طهران مفاوضات مباشرة معها حتى الآن
وزير الخارجية الإيراني: مصر دولة مهمة في العالم الإسلامي ولم تجر طهران مفاوضات مباشرة معها حتى الآن
وصف وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، القاهرة بأنها دولة مهمة في العالم الإسلامي، وأشاد بتنمية التعاون بين طهران والقاهرة، وقال إن البلدين لم يجريا... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T09:05+0000
2022-07-03T09:05+0000
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وقال على هامش زيارته لسوريا: "مصر دولة مهمة في العالم الإسلامي، وننظر في تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة لصالح الشعبين والمنطقة والعالم الإسلامي"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وتابع: "حتى الآن لم نجر مفاوضات مباشرة مع مصر، وبالطبع فإن هناك بعض الجهود جارية لإعادة العلاقات بين طهران والقاهرة إلى حالتها الطبيعية في إطار التعاون بين الدول الإسلامية.يذكر أن العلاقات بين القاهرة وطهران توترت عقب اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979 إذ قرر قائد الثورة آية الله الخميني قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ردا علي توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل.وتعمقت الخلافات بين البلدين إثر قرار الرئيس الراحل أنور السادات في شباط/فبراير1980 استضافة شاه إيران محمد رضا بهلوي.وبقي مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بدرجة بعثة رعاية مصالح.وكانت هناك بعد ذلك جهود من قبل الطرفين لعودة العلاقات والتقى الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2003 على هامش قمة مجتمع المعلومات في جنيف، وكذلك عقب رحيل نظام مبارك زار الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، القاهرة في فبراير/ شباط 2013 للمشاركة في القمة الإسلامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/وزير-الخارجية-الإيراني-يتحدث-عن-تعزيز-العلاقات-مع-مصر-1064263209.html
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إيران, أخبار إيران, مصر, العالم, العالم العربي
وزير الخارجية الإيراني: مصر دولة مهمة في العالم الإسلامي ولم تجر طهران مفاوضات مباشرة معها حتى الآن
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وصف وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، القاهرة بأنها دولة مهمة في العالم الإسلامي، وأشاد بتنمية التعاون بين طهران والقاهرة، وقال إن البلدين لم يجريا حتى الآن محادثات مباشرة.
وقال على هامش زيارته لسوريا: "مصر دولة مهمة في العالم الإسلامي، وننظر في تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة لصالح الشعبين والمنطقة والعالم الإسلامي"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية
(إرنا).
وتابع: "حتى الآن لم نجر مفاوضات مباشرة مع مصر، وبالطبع فإن هناك بعض الجهود جارية لإعادة العلاقات بين طهران والقاهرة إلى حالتها الطبيعية في إطار التعاون بين الدول الإسلامية.
يذكر أن العلاقات بين القاهرة وطهران توترت عقب اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979 إذ قرر قائد الثورة آية الله الخميني قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ردا علي توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل.
وتعمقت الخلافات بين البلدين إثر قرار الرئيس الراحل أنور السادات في شباط/فبراير1980 استضافة شاه إيران محمد رضا بهلوي.
وبقي مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بدرجة بعثة رعاية مصالح.
وكانت هناك بعد ذلك جهود من قبل الطرفين لعودة العلاقات والتقى الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2003 على هامش قمة مجتمع المعلومات في جنيف، وكذلك عقب رحيل نظام مبارك زار الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، القاهرة في فبراير/ شباط 2013 للمشاركة في القمة الإسلامية.