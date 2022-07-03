https://arabic.sputniknews.com/20220703/وزير-الداخلية-الأردني-لجنة-التحقيق-في-حادث-العقبة-توصي-بتحويل-تقريرها-حول-الأزمة-إلى-النيابة-العامة-1064580485.html

وزير الداخلية الأردني: لجنة التحقيق في حادث العقبة توصي بتحويل تقريرها حول الأزمة إلى النيابة العامة

وزير الداخلية الأردني: لجنة التحقيق في حادث العقبة توصي بتحويل تقريرها حول الأزمة إلى النيابة العامة

قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأحد، إن "لجنة التحقيق في حادث تسرب الغاز السام في ميناء العقبة، أوصت بتحويل تقريرها حول الأزمة إلى النيابة... 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T14:27+0000

2022-07-03T14:27+0000

2022-07-03T14:27+0000

أخبار الأردن

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وقال الفراية، في مؤتمر صحفي، من العاصمة عمّان، إن "لجنة التحقيق في الحادث أوصت بتحويل تقريرها إلى النيابة العامة، بجانب التوصية بإعادة "تشكيل مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ"، مضيفا أن "السبب المباشر للحادث هو عدم ملائمة قدرة السِّلك المعدني المستخدم لوزن الحمولة ما أدَّى إلى حدوث استطالة ومن ثمَّ انقطاعه".وأوضح وزير الداخلية الأرني، أن التقرير "أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللَّازمة للسَّلامة العامَّة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة، بجانب إثبات إسناد بعض المهام إلى موظَّفين غير مختصِّين واستهتار وإهمال وعدم احتراز".وأعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في وقت سابق اليوم، إنهاء خدمة مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومدير عام الهيئة البحرية، على خلفية تسرب غاز سام من أحد الصهاريج في العقبة، مما تسبب في وفاة 13 شخصا وإصابة أكثر من 250 آخرين.وقال الخصاونة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن فريق التحقيق في حادثة العقبة أعد تقريراً يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وأوضح أن "التحقيق في حادثة العقبة أثبت وجود تقصير في إجراءات السَّلامة والتَّعامل مع المواد الخطرة في الميناء لا يمكن التهاون معه".وأضاف أنه تم إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادعاء العام اليوم الأحد، مشددا أنه "تم الالتزام التام بتوجيهات العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بإجراء تحقيق شامل في الحادثة، وسيتم إعلان نتائجه اليوم بكل شفافية للرأي العام".يشار إلى أن عدد ضحايا حادث تسرب الغاز السام الذي وقع في ميناء العقبة، يوم الاثنين الماضي، ارتفع إلى 13 شخصا، فضلا عن إصابة العشرات بينها حالتان حرجتان نقلتا إلى العاصمة عمان، وفق بيان سابق للحكومة.

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