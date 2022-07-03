https://arabic.sputniknews.com/20220703/وزير-الري-الإثيوبي-السابق-يقدم-لبايدن-أوراق-اعتماده-كسفير-لبلاده-في-أمريكا-1064563331.html
وزير الري الإثيوبي السابق يقدم لبايدن أوراق اعتماده كسفير لبلاده في أمريكا
وزير الري الإثيوبي السابق يقدم لبايدن أوراق اعتماده كسفير لبلاده في أمريكا
قدم وزير الري الإثيوبي السابق، سيليشي بيكيلي، للرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوراق اعتماده كسفير لبلاده في أمريكا. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T06:50+0000
2022-07-03T06:50+0000
2022-07-03T06:50+0000
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وعلى هامش المناسبة التي أقيمت أمس السبت، عقد بيكيلي اجتماعا مع مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، السفير مولي فيني، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.كما حضر بيكيلي حدثا استضافه وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن وزوجته.يشار إلى أنه بعد إقالة وزير المياه والري السابق الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، من منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تم تعيينه كبيرا للمفاوضين والمستشارين فيما يتعلق بقضايا الأنهار العابرة للحدود وأزمة "سد النهضة"الإثيوبي، كما أنه أصبح سفير فوق العادة ومفوض لأمريكا.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أسند وزارة المياه والري والطاقة في حكومته الجديدة إلى حبتامو إيتاف، رئيس مكتب المياه السابق بولاية أوروميا.
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أخبار إثيوبيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وزير الري الإثيوبي السابق يقدم لبايدن أوراق اعتماده كسفير لبلاده في أمريكا
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قدم وزير الري الإثيوبي السابق، سيليشي بيكيلي، للرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوراق اعتماده كسفير لبلاده في أمريكا.
وعلى هامش المناسبة التي أقيمت أمس السبت، عقد بيكيلي اجتماعا مع مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، السفير مولي فيني، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية
.
كما حضر بيكيلي حدثا استضافه وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن وزوجته.
يشار إلى أنه بعد إقالة وزير المياه والري السابق الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، من منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تم تعيينه كبيرا للمفاوضين والمستشارين فيما يتعلق بقضايا الأنهار العابرة للحدود وأزمة "سد النهضة"الإثيوبي، كما أنه أصبح سفير فوق العادة ومفوض لأمريكا.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أسند وزارة المياه والري والطاقة في حكومته الجديدة إلى حبتامو إيتاف، رئيس مكتب المياه السابق بولاية أوروميا.