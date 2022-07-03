https://arabic.sputniknews.com/20220703/وزير-الزراعة-اللبناني-ستعود-منتجاتنا-إلى-السعودية-والخليج-1064585366.html

وزير الزراعة اللبناني: ستعود منتجاتنا إلى السعودية والخليج

وزير الزراعة اللبناني: ستعود منتجاتنا إلى السعودية والخليج

قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحاج حسن، اليوم الأحد، إن المنتجات اللبنانية الزراعية سيعاد تسويقها إلى السعودية ودول الخليج فور عودة... 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T16:05+0000

2022-07-03T16:05+0000

2022-07-03T16:13+0000

لبنان

السعودية

أخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1a/1048806765_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_66ced056fcff22b191c42811ea3f21cd.jpg

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات الحاج حسن، جاءت خلال ندوة حول "دور الزراعة في تنشيط الاقتصاد الوطني" في مدينة بعلبك.وأشار الحاج حسن إلى أن "الوزارة واجهت مشكلة كبيرة في تصدير وتسويق المنتجات الزراعية وخاصة إلى دول الخليج العربي والسعودية بالدرجة الأولى، ونحن نريد أفضل العلاقات معها، وبإذن الله سوف تعود هذه العلاقات إلى سابق عهدها كما كانت، والأخوة السعوديون حتما سوف يعودون إلى لبنان".وأوضح وزير الزراعة اللبناني أن سوريا هي واجهة بلاده العربية، وسوريا تفتح ذراعيها للبنان بكل شيء بالترانزيت والزراعة وأي أمر آخر، مشددا على أن هذا الأمر يحتاج للتحدث من دولة إلى دولة، وأن بلاده كطرف سياسي ليس لديها أي مشكلة مع سوريا، لكن الأمر يحتاج إلى التواصل بين دولتي لبنان وسوريا.يشار إلى أن السعودية قد أعلنت العام الماضي عن إحباطها محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدر، مخبأة في شحنة رمان، قادمة من لبنان.وأعلنت الرياض، منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من 25 أبريل/ نيسان 2021.جدير بالذكر أن السعودية تستورد أكثر من 50 ألف طن من المحاصيل الزراعية سنويا من لبنان، وفق تصريح رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في لبنان إبراهيم ترشيشي لصحيفة "النهار" اللبنانية.

https://arabic.sputniknews.com/20210426/حسان-دياب-السعودية-تعرف-أن-حظر-المنتجات-اللبنانية-لن-يوقف-تهريب-المخدرات-1048811733.html

لبنان

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

لبنان, السعودية, أخبار العالم العربي