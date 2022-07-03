عربي
شويغو يبلغ بوتين بتحرير أراضي لوغانسك بالكامل
https://arabic.sputniknews.com/20220703/وزير-خارجية-لبنان-يتوقع-التوصل-لاتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-في-سبتمبر-1064566832.html
وزير خارجية لبنان يتوقع التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في سبتمبر
وزير خارجية لبنان يتوقع التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في سبتمبر
قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، اليوم الأحد، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T09:28+0000
2022-07-03T09:28+0000
لبنان
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103748/41/1037484125_0:277:3024:1978_1920x0_80_0_0_92326ee1ab05aea49601fbc55869f073.jpg
وقال بوحبيب، في تصريحات لقناة "LBCI" اللبنانية، "أتوقع أن نتوصل إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، في شهر سبتمبر".وأضاف أن "المعلومات الواردة من الأمريكيين والأمم المتحدة تقول إن هناك تقدما في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية".يذكر أن الحكومة اللبنانية قد دعت في يونيو/ حزيران الماضي الوسيط الأمريكي لإستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة.واعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الاثنين، أن إسرائيل تخرق الاتفاقيات والمفاوضات الدولية، وذلك بإصرارها على التنقيب عن الغاز في منطقة بحرية متنازع عليها.وأكد عون أنه من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية.وكانت إسرائيل قد استقدمت باخرة يونانية إلى المنطقة استعدادا للبدء باستخراج الغاز من حقل كاريش، الأمر الذي اعتبرته بيروت استفزازا وتعديا على الحقوق اللبنانية.ويُعتقد أن المنطقة المتنازع عليها، التي يبلغ عرضها مئات الأميال المربعة، تحتوي على رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي، وهو ما قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة للبنان، الغارق في أزمة اقتصادية مدمرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/قانا-مقابل-كاريش-ما-تداعيات-صفقة-لبنان-الجديدة-لترسيم-الحدود-البحرية-1063741611.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103748/41/1037484125_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_e6d039a3c2197135d24ffb62fa60b2ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, إسرائيل

وزير خارجية لبنان يتوقع التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في سبتمبر

09:28 GMT 03.07.2022
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova / الذهاب إلى بنك الصورجبيل علم لبنان
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، اليوم الأحد، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في أيلول/سبتمبر المقبل.
وقال بوحبيب، في تصريحات لقناة "LBCI" اللبنانية، "أتوقع أن نتوصل إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، في شهر سبتمبر".

وأضاف أن "المعلومات الواردة من الأمريكيين والأمم المتحدة تقول إن هناك تقدما في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية".
يذكر أن الحكومة اللبنانية قد دعت في يونيو/ حزيران الماضي الوسيط الأمريكي لإستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة.
واعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الاثنين، أن إسرائيل تخرق الاتفاقيات والمفاوضات الدولية، وذلك بإصرارها على التنقيب عن الغاز في منطقة بحرية متنازع عليها.
الرئيس اللبناني ميشال عون يستقبل الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين بحضور سفيرة أمريكا في لبنان دوروثي شيا، 14 يويو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
قانا مقابل كاريش... ما تداعيات صفقة لبنان الجديدة لترسيم الحدود البحرية؟
16 يونيو, 19:00 GMT
وأكد عون أنه من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية.
وكانت إسرائيل قد استقدمت باخرة يونانية إلى المنطقة استعدادا للبدء باستخراج الغاز من حقل كاريش، الأمر الذي اعتبرته بيروت استفزازا وتعديا على الحقوق اللبنانية.
ويُعتقد أن المنطقة المتنازع عليها، التي يبلغ عرضها مئات الأميال المربعة، تحتوي على رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي، وهو ما قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة للبنان، الغارق في أزمة اقتصادية مدمرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала