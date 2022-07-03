https://arabic.sputniknews.com/20220703/وزير-خارجية-لبنان-يتوقع-التوصل-لاتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-في-سبتمبر-1064566832.html
وزير خارجية لبنان يتوقع التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في سبتمبر
وزير خارجية لبنان يتوقع التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في سبتمبر
قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، اليوم الأحد، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T09:28+0000
2022-07-03T09:28+0000
2022-07-03T09:28+0000
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وقال بوحبيب، في تصريحات لقناة "LBCI" اللبنانية، "أتوقع أن نتوصل إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، في شهر سبتمبر".وأضاف أن "المعلومات الواردة من الأمريكيين والأمم المتحدة تقول إن هناك تقدما في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية".يذكر أن الحكومة اللبنانية قد دعت في يونيو/ حزيران الماضي الوسيط الأمريكي لإستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة.واعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الاثنين، أن إسرائيل تخرق الاتفاقيات والمفاوضات الدولية، وذلك بإصرارها على التنقيب عن الغاز في منطقة بحرية متنازع عليها.وأكد عون أنه من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية.وكانت إسرائيل قد استقدمت باخرة يونانية إلى المنطقة استعدادا للبدء باستخراج الغاز من حقل كاريش، الأمر الذي اعتبرته بيروت استفزازا وتعديا على الحقوق اللبنانية.ويُعتقد أن المنطقة المتنازع عليها، التي يبلغ عرضها مئات الأميال المربعة، تحتوي على رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي، وهو ما قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة للبنان، الغارق في أزمة اقتصادية مدمرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/قانا-مقابل-كاريش-ما-تداعيات-صفقة-لبنان-الجديدة-لترسيم-الحدود-البحرية-1063741611.html
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لبنان, إسرائيل
وزير خارجية لبنان يتوقع التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في سبتمبر
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قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، اليوم الأحد، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في أيلول/سبتمبر المقبل.
وقال بوحبيب
، في تصريحات لقناة "LBCI" اللبنانية، "أتوقع أن نتوصل إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، في شهر سبتمبر".
وأضاف أن "المعلومات الواردة من الأمريكيين والأمم المتحدة تقول إن هناك تقدما في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية".
يذكر أن الحكومة اللبنانية قد دعت في يونيو/ حزيران الماضي الوسيط الأمريكي لإستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة.
واعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الاثنين، أن إسرائيل تخرق الاتفاقيات والمفاوضات الدولية
، وذلك بإصرارها على التنقيب عن الغاز في منطقة بحرية متنازع عليها.
وأكد عون أنه من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية.
وكانت إسرائيل قد استقدمت باخرة يونانية إلى المنطقة استعدادا للبدء باستخراج الغاز من حقل كاريش، الأمر الذي اعتبرته بيروت استفزازا وتعديا على الحقوق اللبنانية.
ويُعتقد أن المنطقة المتنازع عليها، التي يبلغ عرضها مئات الأميال المربعة، تحتوي على رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي، وهو ما قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة للبنان، الغارق في أزمة اقتصادية مدمرة.