https://arabic.sputniknews.com/20220703/وكالة-الدبلوماسيون-الروس-المطرودون-من-بلغاريا-غادروا-اليوم-مع-عائلاتهم-1064569687.html
وكالة: الدبلوماسيون الروس المطرودون من بلغاريا غادروا اليوم مع عائلاتهم
وكالة: الدبلوماسيون الروس المطرودون من بلغاريا غادروا اليوم مع عائلاتهم
قالت تقارير إعلامية إن الدبلوماسيين الروس الذين طردتهم بلغاريا غادروا اليوم الأحد، مع عائلاتهم متوجهين إلى موسكو. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T10:34+0000
2022-07-03T10:34+0000
2022-07-03T10:34+0000
روسيا
بلغاريا
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ووفقا لوكالة أنباء نوفينيت، فقد غادر دبلوماسيون روس طردتهم بلغاريا مع عائلاتهم، مؤكدة أن عددهم 70 دبلوماسياً، وذلك عبر رحلتين ستستغرقان ما بين 160 و 170 راكبًا.ولفتت إلى أن الاتحاد الروسي طلب الإذن بتشغيل الرحلتين، عبر إذن خاص لأن جميع الرحلات الجوية المقررة بين الاتحاد الروسي وبلغاريا قد تم تعليقها بموجب العقوبات المفروضة على موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.واوضحت الوكالة أن الإذن الذي طلبه الاتحاد الروسي يندرج تحت الرحلات الإنسانية، وذلك عبر وزارة الخارجية البلغارية، مؤكدة أن هذا الإذن يتم إعطاؤه من قبل المديرية العامة "إدارة الطيران المدني" بوزارة النقل والاتصالات.ووفقًا لرئيس الوزراء المستقيل كيريل بيتكوف، أثبتت الخدمات البلغارية أن الأشخاص المدرجين في القائمة مرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالخدمات الروسية وعملوا ضد مصالح بلغاريا.ورداً على قرار الطرد، أصدرت السفيرة ميتروفانوفا إنذارا نهائيا لبلغاريا قالت فيه: "إما أن يتم إلغاء القرار بحلول الساعة 12:00 ظهرًا، في الأول من تموز (يوليو) أو سأطالب بإغلاق السفارة الروسية في بلغاريا ".
https://arabic.sputniknews.com/20220628/بلغاريا-تعلن-طرد-70-دبلوماسيا-روسيا-بمزاعم-الاشتباه-بضلوعهم-في-أنشطة-تجسس-1064375330.html
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روسيا, بلغاريا
وكالة: الدبلوماسيون الروس المطرودون من بلغاريا غادروا اليوم مع عائلاتهم
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قالت تقارير إعلامية إن الدبلوماسيين الروس الذين طردتهم بلغاريا غادروا اليوم الأحد، مع عائلاتهم متوجهين إلى موسكو.
ووفقا لوكالة أنباء نوفينيت
، فقد غادر دبلوماسيون روس طردتهم بلغاريا مع عائلاتهم، مؤكدة أن عددهم 70 دبلوماسياً، وذلك عبر رحلتين ستستغرقان ما بين 160 و 170 راكبًا.
ولفتت إلى أن الاتحاد الروسي طلب الإذن بتشغيل الرحلتين، عبر إذن خاص لأن جميع الرحلات الجوية المقررة بين الاتحاد الروسي وبلغاريا قد تم تعليقها بموجب العقوبات المفروضة على موسكو بسبب عمليتها
العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
واوضحت الوكالة أن الإذن الذي طلبه الاتحاد الروسي يندرج تحت الرحلات الإنسانية، وذلك عبر وزارة الخارجية البلغارية، مؤكدة أن هذا الإذن يتم إعطاؤه من قبل المديرية العامة "إدارة الطيران المدني" بوزارة النقل والاتصالات.
وكانت بلغاريا قد قررت نهاية يونيو طرد المسؤولين الدبلوماسيين الروس وتقليص عددهم على أراضيها.
ووفقًا لرئيس الوزراء المستقيل كيريل بيتكوف، أثبتت الخدمات البلغارية أن الأشخاص المدرجين في القائمة مرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالخدمات الروسية وعملوا ضد مصالح بلغاريا.
ورداً على قرار الطرد، أصدرت السفيرة ميتروفانوفا إنذارا نهائيا لبلغاريا
قالت فيه: "إما أن يتم إلغاء القرار بحلول الساعة 12:00 ظهرًا، في الأول من تموز (يوليو) أو سأطالب بإغلاق السفارة الروسية في بلغاريا ".