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اختراق حسابات الجيش البريطاني على تويتر ويوتيوب وسخرية واسعة بين مغردين
اختراق حسابات الجيش البريطاني على تويتر ويوتيوب وسخرية واسعة بين مغردين
أعلن الجيش البريطاني، مساء اليوم الأحد، عن اختراق حساباته على تويتر ويوتيوب، ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T19:16+0000
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العالم
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وقال متحدث باسم الجيش: "نحن على علم باختراق حسابات الجيش على تويتر ويوتيوب، والتحقيق جار".وأضاف "نحن نأخذ أمن المعلومات على محمل الجد ونعمل على حل المشكلة. حتى اكتمال التحقيق، سيكون من غير المناسب تقديم المزيد من التعليقات".تغيرت صورة الملف الشخصي للحساب إلى روبوت وردي ثم قرد كرتوني برسم وجه يشبه الجوكر، بينما تم استبدال السيرة الذاتية برسالة مشفرة "لدينا جميعا جانب مظلم. كيف سيبدو جانبك؟".وقوبلت عملية اختراق حسابات الجيش البريطاني بصدمة واسعة ممزوجة بسخرية لاذعة من قبل البريطانيين.وكتب أحدهم: "وضع حجر الأساس للأمن السيبراني من الجيش البريطاني".وقال آخر مازحا: "هل هذا يعني أن الدفاع عن العالم حاليا في يد قرد مصطنع يرتدي نظارات واقية أو شيء من هذا القبيل؟".غرد ثالث: "حسابات الجيش البريطاني على تويتر ويوتيوب تروج لـ NFTs والعملات المشفرة اليوم. أراهن أنهم لم يغيروا كلمة المرور منذ (معركة) واترلو عام 1815".
https://arabic.sputniknews.com/20220618/فضيحة-في-الجيش-البريطاني-تقصي-مئات-الجنود-عن-تدريبات-الناتو-1063821770.html
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العالم

اختراق حسابات الجيش البريطاني على تويتر ويوتيوب وسخرية واسعة بين مغردين

19:16 GMT 03.07.2022
© flickr.com / UK Ministry of Defence الجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© flickr.com / UK Ministry of Defence
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أعلن الجيش البريطاني، مساء اليوم الأحد، عن اختراق حساباته على تويتر ويوتيوب، ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق.
وقال متحدث باسم الجيش: "نحن على علم باختراق حسابات الجيش على تويتر ويوتيوب، والتحقيق جار".
وأضاف "نحن نأخذ أمن المعلومات على محمل الجد ونعمل على حل المشكلة. حتى اكتمال التحقيق، سيكون من غير المناسب تقديم المزيد من التعليقات".
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية: أنه "تم اختراق حسابات جيشنا على تويتر ويوتيوب من قبل محتالين إلكترونيين في عملية احتيال باستخدام (الرموز غير القابلة للاستبدال) NFT الليلة".
تغيرت صورة الملف الشخصي للحساب إلى روبوت وردي ثم قرد كرتوني برسم وجه يشبه الجوكر، بينما تم استبدال السيرة الذاتية برسالة مشفرة "لدينا جميعا جانب مظلم. كيف سيبدو جانبك؟".
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وقوبلت عملية اختراق حسابات الجيش البريطاني بصدمة واسعة ممزوجة بسخرية لاذعة من قبل البريطانيين.
وكتب أحدهم: "وضع حجر الأساس للأمن السيبراني من الجيش البريطاني".
وقال آخر مازحا: "هل هذا يعني أن الدفاع عن العالم حاليا في يد قرد مصطنع يرتدي نظارات واقية أو شيء من هذا القبيل؟".
غرد ثالث: "حسابات الجيش البريطاني على تويتر ويوتيوب تروج لـ NFTs والعملات المشفرة اليوم. أراهن أنهم لم يغيروا كلمة المرور منذ (معركة) واترلو عام 1815".
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