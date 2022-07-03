https://arabic.sputniknews.com/20220703/-وزيرة-خارجية-ليبيا-تطالب-برحيل-جميع-الأطراف-الموجودة-بما-فيها-حكومة-الوحدة-التي-تنتمي-إليها-1064590571.html

وزيرة خارجية ليبيا تطالب برحيل جميع الأطراف الموجودة بما فيها حكومة الوحدة التي تنتمي إليها

وزيرة خارجية ليبيا تطالب برحيل جميع الأطراف الموجودة بما فيها حكومة الوحدة التي تنتمي إليها

دعت وزيرة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، إلى "رحيل جميع الأطراف الموجودة في السلطة بالبلاد، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية التي... 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T18:03+0000

2022-07-03T18:03+0000

2022-07-03T18:03+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وأعلنت المنقوش، عبر حسابها في تويتر، عن "دعمها التام ومساندتها لكافة مطالب المحتجين الذين يتظاهرون ضد حكومتها، وضد كل من يوجد في السلطة"، واصفة هذه الاحتجاجات بأنها "روح جديدة في عروق ليبيا".وكان متظاهرون غاضبون قد اقتحموا مقر مجلس النواب الليبي في طبرق، مساء الجمعة الماضية، وعبثوا بمحتوياته، وأضرموا النيران داخله، احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية.ووفقا لمراسل سبوتنيك فإن عددا من المتظاهرين اقتحموا مقر مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي البلاد، مساء الجمعة، وأشعلوا النيران أمام مقر المجلس احتجاجا على سوء المعيشة واستمرار الأزمة السياسية بين الأطراف الليبية، وطالب المتظاهرون بإسقاط المجلس النواب.من جهة أخرى، تظاهر العشرات في العاصمة طرابلس الجمعة، مطالبين بإسقاط جميع الأجسام السياسية في ليبيا خلال تظاهرة انطلقت تزامنا مع باقي المدن الليبية.ووصف المتظاهرون "الأجسام السياسية الحالية بالبلاد، بأنهم سبب من أسباب الفساد في البلاد، وعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

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أخبار ليبيا اليوم