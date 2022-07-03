https://arabic.sputniknews.com/20220703/4-تمارين-بسيطة-في-المنزل-تساعد-في-تخفيف-آلام-المفاصل-فيديوهات-وصور-1064591250.html

4 تمارين بسيطة في المنزل تساعد في تخفيف آلام المفاصل... فيديوهات وصور

4 تمارين بسيطة في المنزل تساعد في تخفيف آلام المفاصل... فيديوهات وصور

يعتقد أن أكثر من 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة يعيشون مع التهاب المفاصل أو مشاكل المفاصل المماثلة. 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T18:21+0000

2022-07-03T18:21+0000

2022-07-03T18:29+0000

الصحة

منوعات

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عادة ما يؤدي ذلك إلى آلام المفاصل وتورمها وتيبسها ولكن يمكن أن تختلف حسب نوع الحالة. على الرغم من عدم وجود علاج، إلا أن هناك عددا من الطرق للمساعدة في تخفيف الأعراض.توصي هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا (NHS) بسلسلة من خيارات نمط الحياة لتسهيل العيش مع التهاب المفاصل، بحسب إكسبريس.وتشمل الخيارات اتباع نظام غذائي متنوع من جميع المجموعات الغذائية، والحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط على المفاصل، وممارسة الرياضة لتقليل الألم والوقاية منه.شارك المدرب الشخصي كريس روكستون أربعة تمارين يمكن إجراؤها في المنزل للمساعدة في تخفيف آلام التهاب المفاصل.1.الإطالة الرباعيةللألم في الركبتين، جرب تمرين الإطالة الرباعية الذي يمكن تنفيذه بعدة طرق بينها:-امسك طاولة بيد واحدة ثم ارفع كاحلك باليد الأخرى واسحب قدمك برفق خلفك باتجاه مؤخرتك.-استمر في دفع الوركين للأمام طوال الوقت لتشعر بالتمدد في الجزء الأمامي من عضلة الفخذ.2.إطالة العنقتشقق مفاصل الرقبة وتيبسها أمر شائع، خاصة إذا كنت تعمل على كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول لفترات طويلة.جرب هذا الإطالة لفك مفاصل رقبتك:-في وضعية الجلوس أو الوقوف، قم بإمالة ذقنك لأسفل تجاه صدرك، ثم قم بإمالة أذنك اليمنى إلى كتفك الأيمن دون السماح لكتفك بالانحناء.-اثبت قليلا، ثم قم بإمالة ذقنك لأسفل على صدرك مرة أخرى، ثم اثبت قليلا، وأمِل أذنك اليسرى إلى كتفك الأيسر.كرر ذلك من أربع إلى ست مرات يوميا، خاصة عند استخدام جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول لفترة طويلة.3. إطالة المعصميتحمل المعصمان الكثير من الضغط إذا كنت تعمل على جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول. لتقليل الألم، جرب هذه الإطالة البسيطة للمعصم.مع وجود ذراع أمامك مباشرة وراحة يدك للخارج، استخدم يدك الأخرى لسحب أصابعك لأسفل باتجاه صدرك.الآن قم بتدوير ذراعك الممدودة بحيث تواجه راحة يدك للداخل وكرر الإطالة، ثم افعل نفس الشيء مع اليد الأخرى.4. راغ دول (The rag doll)لتخفيف الشعور بآلام الظهر، جرب هذا التمرين:-بدءا من وضع الوقوف، اثنِ الركبتين قليل ثم انطو ببطء للأمام موجها وجهك نحو ركبتيك. الآن قم بإمساك كل كوع باليد الأخر واسترخ.يمكنك البقاء ساكنا لمدة دقيقة أو التأرجح برفق من جانب إلى آخر، والاسترخاء قدر الإمكان. هذه إطالة صباحية رائعة لتقليل التيبس.

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