https://arabic.sputniknews.com/20220704/أستراليا-إخلاء-آلاف-المنازل-في-سيدني-بسبب-الفيضانات-1064608972.html

أستراليا.. إخلاء آلاف المنازل في سيدني بسبب الفيضانات

أستراليا.. إخلاء آلاف المنازل في سيدني بسبب الفيضانات

تم استدعاء الآلاف من سكان سيدني لإخلاء منازلهم اليوم الاثنين، في اليوم الثالث من الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات الأنهار على مساحات من الأراضي، وفيضان... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T08:54+0000

2022-07-04T08:54+0000

2022-07-04T08:54+0000

العالم

أستراليا

سيدني

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وقال كارلين يورك، مسؤول خدمات الطوارئ بالولاية: "الأرض غارقة بالمياه، والأنهار تتدفق بسرعة، والسدود تفيض"، مشيرا إلى أن حوالي 32 ألف شخص تلقوا أمر إخلاء أو تحذير في ولاية نيو ساوث ويلز.وتتأثر أستراليا بشكل خاص بتغير المناخ، حيث تتعرض بانتظام للجفاف وحرائق الغابات المدمرة، ناهيك عن الفيضانات المتكررة والشديدة على نحو متزايد، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".وقالت خدمات الطوارئ إنها قدمت مساعدة لأكثر من 80 شخصا منذ الليلة السابقة، حيث حوصر الكثير من الناس في سياراتهم وهم يحاولون عبور الطرق التي غمرتها المياه أو تقطعت بهم السبل في منازلهم محاطة بارتفاع منسوب المياه.وحولت مياه النهر الموحلة ذات اللون البني، صباح الاثنين، مساحة كبيرة من الأرض إلى بحيرة في ضاحية كامدن، جنوب غرب سيدني، كما أظهرت لقطات تلفزيونية طرقا اختفت تحت الماء ومنازل متنقلة بفعل شدة الأمطار التي حركتها من مكانها، إضافة إلى ملاحظة منزل مقلوب من جانبه.هذا وتدفقت كميات كبيرة من المياه من سد "وأراغامبا"، الذي يمد غالبية المدينة بمياه الشرب، في حين يحاول رجال الإنقاذ مساعدة سفينة شحن طولها 150 مترا وعلى متنها 21 من أفراد الطاقم قبالة سواحل سيدني.وعانى الساحل الشرقي لأستراليا من فيضانات متكررة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، حيث دمرت الفيضانات في مارس/آذار التي سببتها العواصف الشديدة غرب سيدني وأودت بحياة 20 شخصا. فيما يرى خبراء الأرصاد أن الأمطار الغزيرة في نيو ساوث ويلز قد تستمر لمدة 24 ساعة أخرى على الأقل.قال عالم الغلاف الجوي كيمبرلي ريد بجامعة موناش: "أظهر بحثنا في فيضانات سيدني في مارس 2021 أن أحداثا مماثلة في سيدني من المرجح أن تحدث بنسبة 80% أكثر بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين".وأشار دومينيك بيروتيت، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، في مؤتمر صحفي إلى أنه يتعين على أستراليا الاستعداد لمزيد من الفيضانات المنتظمة.وبحسب العلماء، فإنه مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب، يحتوي الغلاف الجوي على المزيد من بخار الماء، ما يزيد من فرص هطول الأمطار الغزيرة، كما أن هذه الأمطار المرتبطة بعوامل أخرى مرتبطة بشكل خاص بتنمية الأراضي، تعزز الفيضانات.

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