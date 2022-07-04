https://arabic.sputniknews.com/20220704/أسوأ-11-طعاما-يضر-بالبشرة-بحسب-أطباء-الجلدية-1064612657.html

أسوأ 11 طعاما يضر بالبشرة بحسب أطباء الجلدية

أسوأ 11 طعاما يضر بالبشرة بحسب أطباء الجلدية

حدد أطباء الأمراض الجلدية قائمة بأطعمة شائعة قالوا إنها يمكن أن تسبب الالتهاب وحب الشباب والتجاعيد وتسريع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ما يؤدي إلى شيخوخة... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T10:11+0000

2022-07-04T10:11+0000

2022-07-04T10:11+0000

الصحة

منوعات

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تقول دكتورة الأمراض الجلدية والتجميل ميشيل غرين: "نعلم جميعا أن البيئة والجينات وإجراءات العناية بالبشرة لدينا يمكن أن تؤثر على مظهر بشرتنا. والأمر الأقل شهرة هو أن الطعام الذي نتناوله يلعب دورا في مظهر بشرتنا وملمسها أيضا".وتضيف: "عندما نلقي نظرة فاحصة على العلاقة بين صحة الجلد والنظام الغذائي، يتضح أن هناك بعض الأطعمة التي قد تسبب ضررا أكثر مما قد ندرك"، على ما نقل موقع Eat This, Not That، المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية."الأطعمة السريعة ومنتجات الألبان والسكريات والشوكولاتة والأطعمة المقلية جميعها لديها القدرة على المساهمة في تكوين الخطوط الدقيقة والتجاعيد وحب الشباب وتفاوت لون البشرة"، بحسب غرين.أطعمة شائعة ينصح أطباء الجلد بالابتعاد عنها إذا كنت تريد أن تبدو بشرتك شابة وصحية ومتألقة قدر الإمكان:1. اللحوم المصنعة"اللحوم المصنعة تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والنترات التي تؤدي إلى الالتهابات. وتشمل الأمثلة النقانق ولحم الخنزير المقدد والبيبروني"، يقول طبيب الأمراض الجلدية يورام هارث.2. اللحوم الدهنيةتقول الدكتورة غرين: "إن تناول اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة يمكن أن يساهم في تكوين حب الشباب (..)هذا لأن قطع اللحم الدهنية ترتبط بتركيزات عالية من عامل النمو الشبيه بالأنسولين الذي يحفز إنتاج الهرمونات الجنسية (الأندروجينات) التي تؤدي إلى انتعاش في إنتاج الدهون، وفي النهاية تكوين حب الشباب".وتضيف: "استبدال قطعة دهنية من اللحم بقطعة أصغر حجما يمكن أن يساعد في تقليل التأثير على الجلد. الدجاج والسمك والديك الرومي يمكن أن تكون بدائل جيدة للحوم الدهنية وقد تساعد في الحد من انتشار حب الشباب".3. حليب البقر ومنتجات الألبان الأخرىتظهر الأبحاث أن تناول كمية كبيرة من منتجات الألبان (خاصة حليب البقر) يمكن أن يسبب ظهور حب الشباب، حيث تزيد من عامل النمو الشبيه بالأنسولين مما يؤدي إلى زيادة حجم الغدد الدهنية في الجلد، وزيادة إنتاج الدهون.من المثير للاهتمام، بحسب هارث، أن الحليب قليل الدسم / الخالي من الدسم يسبب ظهور حب الشباب أكثر من الحليب العادي. يمكن أن يكون السبب هو ارتفاع نسبة السكر في منتجات الألبان قليلة الدسم.4. بروتين مصل اللبنوفقا للدكتورة آنا جوانش وهي طبيبة أمراض جلدية معتمدة من مجلس الإدارة وخبيرة تجميل مشهورة ومؤسس Bella Skin Institute، يمكن أن يتسبب بروتين مصل اللبن في ظهور حب الشباب.وتوضح "يمكن أن تزيد المشروبات التي تحتوي على بروتين مصل اللبن من إنتاج الأندروجين وهذا يحاكي هرمون التستوستيرون. ما يخلق بيئة مثالية لكسر الجلد وحب الشباب".5. وجبات الميكروويف"ترتبط وجبات الميكروويف بتلف الجلد لأن المواد البلاستيكية تذوب في وجبتك مما يتسبب في امتصاص الجسم للسموم البلاستيكية"، كما تشير أدريانا أوكونيل طبيبة الأمراض الجلدية في لاجونا بيتش.6. المايونيزتقول أوكونيل: "المايونيز غني بزيوت أوميغا 6 ويحفز عمليات الالتهاب، مما يجعل البشرة أقل من الكمال".7. المخبوزات"المخبوزات مثل الكعك على الرغم من كونها لذيذة، إلا أنها مليئة بالسكر، مما قد يساهم في تكوين الخطوط الدقيقة والتجاعيد. الأنظمة الغذائية التي تحتوي على تركيزات عالية من السكر والكربوهيدرات المصنعة لديها القدرة على التأثير سلبا على إنتاج الكولاجين في الجلد"، بحسب غرين.الكولاجين يحافظ على البشرة شابة ونضرة وثابتة. عندما ينخفض إنتاجه تقل مقاومة التجاعيد.8. المعجناتنظرا لمحتواها العالي من الصوديوم، يمكن أن تدمر المعجنات بشرتك. وفقا لميشيل فاربر، دكتوراه في الطب من مجموعة Schweiger Dermatology Group في فيلادلفيا."الملح والمكونات الأخرى التي تجفف البشرة، بما في ذلك الكحول والقهوة، يمكن أن تسهم في التجاعيد والخطوط الدقيقة"، توضح.9. الأطعمة المحلاة صناعيايشرح طبيبة الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك هادلي كينغ "لقد ثبت أن المحليات الصناعية قادرة على التأثير على هرموناتنا بنفس الطريقة التي يؤثر بها السكر، لذلك قد تساهم أيضا في ظهور حب الشباب. وقد أظهرت الدراسات أيضا أن منتجات الألبان قد تساهم في ظهور حب الشباب","نعتقد أن المحليات الصناعية تعزز إفراز الأنسولين وإنتاج الهرمونات، مثل عامل النمو المشابه للأنسولين-1 () IGF-1والذي يُعرف بأنه مساهم رئيسي في تطور حب الشباب. تشمل الأطعمة التي يمكن أن تحتوي على مواد تحلية صناعية كل شيء من الحلوى إلى الآيس كريم وحتى بعض دقيق الشوفان الفوري".10. الخبز الأبيض"الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض، هي واحدة من أكبر المساهمين في عملية التحلل وهي عملية يرتبط فيها السكر بالكولاجين"، كما يوضح جوشوا زيشنر، طبيب الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك.ويتابع "جزيئات الكولاجين المعدلة هذه، والمعروفة باسم glycation والمنتجات المتقدمة، لا تعمل بالطريقة نفسها التي يعمل بها الكولاجين الصحي بشكل طبيعي. وبدلا من ذلك، يصبح الكولاجين صلبا ويتشقق، ويضعف مع أساس الجلد".وينصح "بدلا من الخبز الأبيض، التزم بخبز الحبوب الكاملة. بالإضافة إلى عدم كونه مصدرا للكربوهيدرات المكررة، فإن البديل المغذي هو أيضا مصدر كبير للألياف، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول".11. الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع"السكر (الذي يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفعًا) هو عدو الكولاجين في الجلد سواء من الأطعمة المصنعة، مثل رقائق البطاطس المقلية بالزيت، وألواح الحلوى اليومية، والصودا"، تلاحظ ديان مادفيز، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب ماونت سيناي."يؤدي السكر إلى ارتفاع مستويات الأنسولين مما يسبب الالتهاب وتلف الجذور الحرة. كما يؤدي ارتفاع الجلوكوز في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية الصغيرة ما يردي إلى الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدقيقة".وتتابع: "تظهر الدراسات التي أجريت على مرضى السكري ضعف مرونة الجلد وبطء التئام الجروح وتسارع شيخوخة الجلد، وظهور التجاعيد والبقع البنية في الجلد، وقد تتفاجأ أن الأطعمة التي تحتوي على السكريات المخفية تساهم في التجاعيد. تجنب الخبز الأبيض والسكر الأبيض".

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