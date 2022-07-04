https://arabic.sputniknews.com/20220704/أكثر-من-700-ألف-حاج-يصلون-إلى-البقاع-المقدسة--1064626539.html
أكثر من 700 ألف حاج يصلون إلى البقاع المقدسة
أكثر من 700 ألف حاج يصلون إلى البقاع المقدسة
يعيش الحجّاج في البقاع المقدسة في هذه الأيام المباركة، أجواء روحانية بعد غياب سنتين بسبب القيود التي فرضتها جائحة "كورونا". 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T11:59+0000
2022-07-04T11:59+0000
2022-07-04T11:59+0000
السعودية
أخبار الحج
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مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، سعد القرشي تحدّث لوكالة "سبوتنيك" عن أجواء الحج لهذه السنة وعن التسهيلات التي تقدمها السلطات السعودية للحجاج، وقال لنـا:وأضاف: "هذه السنة ارتفع عدد الحجاج بعد القيود التي فرضتها جائحة "كورونا"، فبعد أن عشنا أياما صعبة بسبب هذه الجائحة واليوم نحن نتنفس الصعداء من هذا الوفاء، فقبل سنتين كان عدد الحجاج 60 ألف على خلاف السنة، يترقب أن يصل العدد إلى مليون حاج، وتم فتح المجال لأداء فريضة الحج من مختلف أنحاء العالم".
https://arabic.sputniknews.com/20220702/وزارة-الحج-السعودية-تعلن-عن-قرار-جديد-يخص-حجاج-الداخل-1064526792.html
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار الحج
أكثر من 700 ألف حاج يصلون إلى البقاع المقدسة
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يعيش الحجّاج في البقاع المقدسة في هذه الأيام المباركة، أجواء روحانية بعد غياب سنتين بسبب القيود التي فرضتها جائحة "كورونا".
مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، سعد القرشي تحدّث لوكالة "سبوتنيك" عن أجواء الحج لهذه السنة وعن التسهيلات التي تقدمها السلطات السعودية للحجاج، وقال لنـا:
"إن ما تقوم به حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي العهد في تسهيل كل الإجراءات للحجاج والمعتمرين وزائري بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، في قمة الروعة والتسهيل والقيام بإجراءات روتينية وعادية، والآن عدد الحجاج الذين وصلوا من خارج المملكة العربية السعودية بلغ 700 ألف حاج، وكل هؤلاء يتمتعون بصحة جيدة وسلامة وتوفّـر السلطات السعودية لهم مساكن جيدة وآمنة".
وأضاف: "هذه السنة ارتفع عدد الحجاج بعد القيود التي فرضتها جائحة "كورونا"، فبعد أن عشنا أياما صعبة بسبب هذه الجائحة واليوم نحن نتنفس الصعداء من هذا الوفاء، فقبل سنتين كان عدد الحجاج 60 ألف على خلاف السنة، يترقب أن يصل العدد إلى مليون حاج، وتم فتح المجال لأداء فريضة الحج من مختلف أنحاء العالم".
وأشار المستشار القرشي إلى أن "الحجاج يعيشون لحظات فرح وأجواء تملؤها الدموع من قبل الحجاج الذين قصدوا هذه البقاع الطاهرة وأعينهم تتكلم بما لا تتكلم بها أفواههم في هذه البقاع المقدسة، ونتمنى أن تستمر هذه الأجواء ويصرف الله عنا كل هذا البلاء وعن جميع الدول في العالم".