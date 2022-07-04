https://arabic.sputniknews.com/20220704/أوغلو-أنقرة-لا-تعتبر-أن-روسيا-ستعيق-عمليتها-العسكرية-شمالي-سوريا-وهناك-اختلافات-قائمة-1064602350.html
أوغلو: أنقرة لا تعتبر أن روسيا ستعيق عمليتها العسكرية شمالي سوريا وهناك اختلافات قائمة
أوغلو: أنقرة لا تعتبر أن روسيا ستعيق عمليتها العسكرية شمالي سوريا وهناك اختلافات قائمة
أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الإثنين، عن موقفها الرافض بشأن موقف روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن عمليتها العسكرية التي تعتزم إطلاقها شمالي سوريا. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T07:52+0000
2022-07-04T07:52+0000
2022-07-04T08:30+0000
العالم
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وجاءت تصريحات الخارجية التركية على لسان وزيرها، مولود تشاويش أوغلو، خلال مقابلة خاصة مع قناة "إن تي في" التركية قال خلالها إنه "لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا قول أي شي لتركيا بشأن العملية العسكرية المرتقبة".وأشار أوغلو إلى أن على هذه الدول الالتزام بتعهداتهما بشأن إخراج الإرهابيين من سوريا، مؤكدا في الوقت ذاته أن "بلاده لا تتوانى في القضاء على أي تهديد يأتيها من الجانب السوري".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق إن "تركيا ستجري عملية عسكرية في شمال سوريا يتفهمها المجتمع الدولي، ولدينا الخبرة الكافية لذلك".ورد أردوغان على سؤال حول كيفية قبول المجتمع الدولي للعملية العسكرية المخطط لها للقوات المسلحة التركية في شمال سوريا، أثناء مؤتمر صحفي في مدريد: "لن ننفذ عملية لا يتفهمها المجتمع الدولي. سنجري عملية بلغة يفهمها المجتمع الدولي، فتركيا لديها خبرة واسعة في هذا الأمر، لا تقلق".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أوغلو: أنقرة لا تعتبر أن روسيا ستعيق عمليتها العسكرية شمالي سوريا وهناك اختلافات قائمة
07:52 GMT 04.07.2022 (تم التحديث: 08:30 GMT 04.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الإثنين، عن موقفها الرافض بشأن موقف روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن عمليتها العسكرية التي تعتزم إطلاقها شمالي سوريا.
وجاءت تصريحات الخارجية التركية على لسان وزيرها، مولود تشاويش أوغلو، خلال مقابلة خاصة مع قناة "إن تي في" التركية قال خلالها إنه "لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا قول أي شي لتركيا بشأن العملية العسكرية المرتقبة".
وأشار أوغلو إلى أن على هذه الدول الالتزام بتعهداتهما بشأن إخراج الإرهابيين من سوريا، مؤكدا في الوقت ذاته أن "بلاده لا تتوانى في القضاء على أي تهديد يأتيها من الجانب السوري".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن
في وقت سابق إن "تركيا ستجري عملية عسكرية في شمال سوريا يتفهمها المجتمع الدولي، ولدينا الخبرة الكافية لذلك".
ورد أردوغان على سؤال حول كيفية قبول المجتمع الدولي للعملية العسكرية المخطط لها للقوات المسلحة التركية في شمال سوريا، أثناء مؤتمر صحفي في مدريد: "لن ننفذ عملية لا يتفهمها المجتمع الدولي. سنجري عملية بلغة يفهمها المجتمع الدولي، فتركيا لديها خبرة واسعة في هذا الأمر، لا تقلق".